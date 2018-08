Investigatia intervine dupa o serie de anchete similare care au vizat parteneri de afaceri ai Microsoft, in 2013, in alte cinci tari.La inceputul acestui deceniu, compania Microsoft a initiat extinderea pe piete emergente, dar si in tari mai mici, cu venituri medii, precum Ungaria. In unele cazuri, aceste actiuni riscante au generat provocari de tip juridic cu impact asupra reputatiei companiei, afirma surse citate de Wall Street Journal.Departamentul american al Justitiei, precum si Comisia pentru garantii si tranzactii financiare (SEC), ancheteaza modul in care Microsoft a vandut produse software precum Word si Excel spre firme intermediare din Ungaria, care apoi le-au livrat institutiilor guvernamentale ungare, in perioada 2013-2014, declara surse din cadrul investigatiei citate de WSJ.Microsoft a vandut unele dintre aceste produse intermediarilor cu preturi reduse, dupa care firmele respective le-au livrat la pretul aproape intreg institutiilor guvernamentale ungare.Anchetatorii incearca sa afle daca firmele intermediare au folosit diferentele de pret pentru a oferi mita oficialilor guvernamentali.Compania Microsoft sustine ca a lansat propria investigatie interna, imediat dupa ce a constientizat "potentiale nereguli" in activitatile desfasurate in Ungaria in 2014, conform unui comunicat transmis Wall Street Journal de adjunctul sefului departamentului juridic, David Howard.Compania a dat asigurari ca va coopera cu autoritatile americane.Citeste si Sentinte definitive in dosarul Microsoft: Cocos, Pinalti, Niro si Gabriel Sandu, inchisoare cu executare ...citeste mai departe despre " WSJ: Microsoft este investigata in SUA pentru acte de coruptie in contractele din Ungaria " pe Ziare.com