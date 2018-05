Zuckerberg e acuzat in instanta ca a transformat datele furate intr-o arma si a distrus 40.000 de companii

O companie care da in judecata Facebook intr-un tribunal din California sustine ca fondatorul retelei sociale a transformat abilitatea de a accesa datele din reteaua de prieteni a oricarui utilizator intr-o "arma" cu care a reusit sa distruga nu mai putin de 40.000 de companii.O plangere depusa saptamana trecuta la Curtea Superioara San Mateo atrage atentia asupra unor mail-uri si mesaje private dintre directorii executivi ai Facebook, inclusiv Mark Zuckerberg, in care s-a organizat o intreaga schema cu datele utilizatorilor pentru a falimenta alte companii.Bineinteles, Facebook neaga acuzatiile si a depus o motiune de respingere a cazului. In document se precizeaza ca primul amendament din Constitutia SUA protejeaza drepturile companiei de a lua "decizii editoriale" dupa cum crede de cuviinta.Compania care a facut chemarea in judecata, un fost start-up numit Six4Three, a venit cu mai multe argumente legale - mii de e-mail-uri mai exact - astfel incat cazul sa mearga mai departe.Facebook are termen pana martea viitoare sa depuna la randu-i o cerere prin care sa solicite secretizarea acelor mail-uri. In caz contrar, acestea vor fi facute publice.Six4Three sustine ca in continutul corespondentei se arata ca Facebook una a spus, alta a facut: a promis confidentialitatea datelor utilizatorilor, dar in privat le-a exploatat.Se afirma ca mail-urile si mesajele releva un sistem cinic si abuziv infiintat pentru a exploata accesul la informatiile private ale utilizatorilor, alaturi de o serie de comportamente anticoncurentiale.Se arata ca Zuckerberg a dezinformat publicul si Congresul SUA privind rolul pe care l-a avut Facebook in scandalaul Cambridge Analytica, portretizand compania drept victima a unei parti terte care a abuzat de regulile privind colectarea si distribuirea datelor."Dovezile scoase la iveala de reclamant demonstreaza ca scandalul Cambridge Analytica nu a fost rezultatul unei simple neglijente din partea Facebook, ci a fost mai degraba o consecinta directa a unei scheme malitioase si frauduloase conceputa de Zuckerberg in 2012, cand nu a reusit sa anticipeze tranzitia oamenilor de la desktop la smartphone", se arata in document.Mark Zuckerberg ar fi inv ...citeste mai departe despre " Zuckerberg e acuzat in instanta ca a transformat datele furate intr-o arma si a distrus 40.000 de companii " pe Ziare.com