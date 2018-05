Mark Zuckerberg va fi audiat marti in Parlamentul European. Sedinta va fi transmisa live

Initial, aceasta intalnire ar fi trebuit sa aiba loc in spatele unor usi inchise, dar majoritatea liderilor din Parlamentul European au fost de acord sa ceara presedintelui PE, Antonio Tajani, ca audierea lui Mark Zuckerberg sa fie transmisa live."Am discutat personal cu domnul Zuckerberg despre posibilitatea transmiterii live prin streaming a audierii sale. Sunt bucuros sa anunt ca el a acceptat aceasta solicitare. Aceasta este o veste minunata pentru cetatenii europeni", a anuntat Antonio Tajani pe platforma de socializare Twitter , scrie AFP.I have personally discussed with Facebook CEO Mr Zuckerberg the possibilty of webstreaming meeting with him. I am glad to announce that he has accepted this new request. Great news for EU citizens. I thank him for the respect shown towards EP. Meeting tomorrow from 18:15 to 19:30- Antonio Tajani (@EP_President) May 21, 2018Tajani l-a invitat pe Zuckerberg la aceasta audiere, spunand ca cei 2,7 de milioane de cetateni europeni care au fost afectati in cadrul scandalului Cambridge Analytica merita o explicatie completa.Aceasta audiere va avea loc in contextul in care Uniunea Europeana va introduce noi reguli de protectie de datelor, in aceasta luna, reguli pe care Facebook a spus ca le va respecta.Facebook a recunoscut recent ca datele a pana la 87 de milioane de utilizatori ai platformei de socializare ar fi putut fi obtinute de compania Cambridge Analytica, care a lucrat pentru presedintele american Donald Trump in timpul campaniei sale electorale din anul 2016.Regulamentul general de protectie a datelor in Uniunea Europeana (EU's General Data Protection Regulation - GDPR), care va intra in vigoare pe 25 mai, are scopul de a le oferi utilizatorilor mai mult control asupra modului in care datele lor personale sunt stocate si folosite online.Firmele care vor incalca regulamentul vor fi sanctionate cu amenzi considerabile.Citeste si Cine nu si-a desemnat inca responsabil cu protectia datelor mai are doar patru zile la dispozitie. Pe 25 mai intra in vigoare GDPRZuckerberg, care s-a scuzat de mai multe ori pentru scurgerea de informatii in acest caz, a spus in aprilie, in fata Congresului SUA, ca regulamentul UE mai strict ar putea servi drept un model puternic la niv ...citeste mai departe despre " Mark Zuckerberg va fi audiat marti in Parlamentul European. Sedinta va fi transmisa live " pe Ziare.com