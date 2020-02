Eficienta energetica, casele inteligente si Internetul Lucrurilor: Cum ne schimba viata noile tehnologii?

Termostate inteligente

Constructorii de case si dezvoltatorii imobiliari incep sa ia in considerare in mod serios adaugarea de functii inteligente pentru locuinte si constructii inteligente la noile lor dezvoltari rezidentiale si comerciale.Gigantii Amazon, Google si chiar Apple investesc in aceasta industrie de mai multe miliarde de dolari pentru a ne face casele inteligente.Internetul Lucrurilor (Internet of Things - IoT) adus la nivelul gospodariilor populatiei trebuie sa fie viabil din punct de vedere economic. Aceasta inseamna ca aceasta cheltuiala trebuie sa contribuie la economia generala a gospodariei.Cu alte cuvinte tehnologia IoT trebuie sa devina un centru de profit si nu un centru de costuri pentru bugetul nostru. De exemplu, atunci cand becul fluorescent a fost introdus pe piata pentru prima data, multi oameni au fost socati de costul acestuia.Abia cand noile becuri fluorescente au ajuns sa consume doar o parte din energia becurilor cu incandescenta conventionale, dar dureaza de cateva ori mai mult, economia acestei noi tehnologii a avut un sens din punct de vedere economic. Aceasta noua tehnologie a contribuit la "centrul de profit" al bugetului gospodariei, permitandu-ne sa economisim mai mult.Pe piata IoT a caselor inteligente si a consumatorilor (CIoT), exista multe dispozitive conectate care contribuie la centrul de profit al utilizatorului final. In timp ce fiecare element in sine functioneaza asa cum a fost proiectat si isi aduce contributia, adevarata valoare a Internetului Lucrurilor va fi atinsa pe masura ce tehnologia se maturizeaza si dispozitivele sunt integrate intre ele si conduse de un "creier cu inteligenta artificiala".Tehnologia inteligentei artificiale (AI) va deveni motorul final al eficientei energetice si al durabilitatii in urmatorii ani. Iata cateva dispozitive de uz casnic care vor face o mare diferenta in ceea ce priveste eficienta energetica:Termostatele inteligente permit monitorizarea si controlul de la distanta al temperaturii sistemelor de incalzire si racire.Avantajul folosirii unui termostat inteligent, spre deosebire de un termostat "mut", de moda veche, este ca putem programa modul in care vrem sa ridicam sau sa reducem temperatura de la distanta. Termostatele acestea vor oferi automat analize asupra consumului de energie si un raport pentru a ne arata cati bani am economisit in fiecare luna.Incalzitoarele de apa inteligente ne permit sa ridicam si sa scadem temperatura apei din boilerul de acasa de oriunde avem o conexiune la internet. De exemplu sa presupunem ca facem un dus in fiecare seara la 21:00. Putem programa boilerul pentru a incepe incalzirea apei la 20:00. astfel incat la sosirea acasa apa este la deja fierbinte.In restul zilei incalzitorul cu apa calda este oprit! Astfel costurile cu energia scad semnificativ. Sa presupunem ca, la mijlocul zilei, in timp ce esti plecat de acasa, programul ni se schimba brusc si plecam din oras timp de trei zile. Cu un clic pe un buton, schimbam de la distanta programarea boilerului si acesta a fi oprit pana ajungem acasa.Sistemul de iluminat inteligent are senzori care permit aprinderea sau stingerea luminii in functie de prezenta oamenilor in camera. Sistemele de iluminare de acest ne permit sa trecem peste programarea senzorilor, de exemplu, pentru a aprinde luminile in scopuri de securitate.Un sistem inteligent de iluminare ne va notifica prin mesagerie text daca a fost lasata o lumina aprinsa. Economia de energie adusa in timp de un sistem inteligent de iluminare poate fi foarte mare.Jaluzelele moderne de ferestre nu sunt folosite doar pentru protectie sau in scopuri decorative ci contribuie la economia de energie. De exemplu, senzorii de lumina din exteriorul jaluzelelor le vor deschide automat dimineata, pentru a ne oferi lumina naturala a soarelui, astfel incat nu fie necesar sa pornim luminile cand ne trezim.Putem utiliza, de asemenea, jaluzele termice care izoleaza ferestrele atat pe vremea calda cat si pe cea rece, permitandu-ne sa avem un sistem de climatizare mult mai eficient. Jaluzelele pot fi dotate cu panouri solare exterioare, astfel incat nici nu trebuie sa platim pentru energia necesara pentru deschiderea si inchiderea lor.Desigur, astfel de jaluzele ne permit sa le deschidem sau sa le inchidem de la distanta.De exemplu, sa presupunem ca suntem plecati din oras timp de o saptamana si am lasat storurile inchise pentru a mentine casa racoroasa si a economisi energie. Dupa aproximativ o zi ne dam seama ca plantele din casa vor muri daca nu vor primi lumina de la soare timp de o saptamana!Cu telefonul mobil trimitem un mesaj text simplu jaluzelelor: "Jaluzele deschise de sufragerie" si problema este rezolvata.Cele mai recente progrese in tehnologie au un potential imens de care pot beneficia oamenii prin cresterea eficientei energetice a gospodariilor lor. Utilizand cele mai noi tehnologii IoT pentru casa inteligenta, nu numai ca economisim bani, ci ne aducem aportul la reducerea poluarea, ceea ce este bine pentru oameni, pentru mediu si pentru planeta.