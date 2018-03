Spring IT revine - editia a VII-a

SiSC ( www.sisc.ro ) este o organizatie studenteasca din Academia de Studii Economice cu o experienta de peste 20 de ani, timp in care a desfasurat cu succes peste 200 de proiecte.Organizatia are ca scop principal reprezentarea studentilor din Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica (C.S.I.E.) si crearea de posibilitati de dezvoltare personala si profesionala.Proiectul Spring IT isi doreste si anul acesta sa ofere oportunitati de angajare studentilor pasionati de IT si nu numai, facilitand comunicarea dintre acestia si reprezentantii companiilor din acest domeniu.Tinerii interesati de acest eveniment au ocazia sa participe la workshopuri in cadrul carora unele dintre cele mai cunoscute firme din domeniul IT vor oferi informatii despre ce presupune un job pe aceasta piata si cum poate un student sa il obtina.Inscrierea participantilor se face online in urma completarii formularului pe http://springit.sisc.ro/, acestia avand posibilitatea de a-si inscrie CV-ul, ce va fi distribuit mai apoi partenerilor.Editia aceasta are ca partener principal Accenture. In cadrul conferintei de deschidere studentii au sansa de a afla mai multe despre companiile Metro Systems, Microsoft, EY, OSF Global Services, P&G, Systematic, ING, American Greetings, care vor sustine workshopurile pe parcursul a 5 zile. Mai multe detalii despre proiect si despre programul workshopurilor se pot gasi pe http://springit.sisc.ro/.Cea de-a VII-a editie aduce un element de noutate in cadrul acestui eveniment, acesta fiind inscrierea prin codul QR. Metoda consta in generarea unui cod QR fiecarui participant, care va fi scanat atunci cand acesta ajunge la workshop. Odata citit codul, studentul primeste materialele si este invitat in sala.Mai multe informatii se gasesc pe site http://springit.sisc.ro/ si pe pagina de Facebook, unde se fac actualizari zilnice, iar echipa este pregatita sa raspunda la orice intrebare: https://www.facebook.com/spring.it.sisc.