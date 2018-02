Andreea Manolache (Accace) vorbeste despre cartografierea prelucrarilor de date cu caracter personal la Conferinta GDPR

Avocat cu o experienta de peste 14 ani, cu expertiza in corporate M&A, dreptul muncii si imigrare, drept comercial, data protection, Andreea va discuta despre: cadru general, notiune si aplicabilitate; obligatii legale ale Operatorului; avantajele pastrarii evidentei.", spune Andreea Manolache.Afla mai multe despre cartografierea prelucrarilor de date cu caracter personal la conferinta GDPR. Inscrie-te in pagina evenimentului estesi avocat cu o experienta de peste 14 ani. Expertiza ei include urmatoarele arii de practica: corporate M&A, dreptul muncii si imigrare, drept comercial, data protection.Andreea acorda consultanta clientilor multinationali pe diferite aspecte ale activitatii curente a societatilor din industia IT, Pharma, eCommerce, Logistica & Transport.Aria de practica cuprinde si piata insolventei si activitati legate de negocierea/perfectarea tranzactiilor imobiliare. De asemenea, a coordonat multiple procese de audit juridic (due diligence) pe zona de drept corporativ si dreptul muncii.Avand peste 550 de profesionisti in cadrul birourilor deschise in 13 tari din Europa Centrala si de Est, Grupul Accace reprezinta una dintre companiile de consultanta si externalizare de top din regiune.De-a lungul anilor, Accace a dobandit o experienta remarcabila, detinand un portofoliu ce cuprinde peste 2000 de clienti, majoritatea companii internationale.In prezent, furnizam servicii prin intermediul birourilor noastre din Cehia, Ungaria, Polonia, Romania, Slovacia, Ucraina, Bosnia si Hertegovina, Croatia, Germania, Macedonia, Muntenegru, Serbia si Slovenia.Alte locatii europene, precum si din afara Europei, sunt acoperite de partenerii nostri de incredere.Accace Romania a fost infiintata in Bucuresti in urma cu 10 ani, iar prin intermediul unei echipe dedicate de profesionisti, am reusit intr-un timp scurt sa punem bazele unei strategii de dezvoltare viabile, in prezent oferind atat servicii de externalizare contabilitate, salarizare si administrare de personal, cat si consultanta fiscala, corporate si juridica, prin intermediul unui cabinet de avocatura afiliat.Participa si tu la conferinta organizata desi sustinuta de sponsorii: Accace, Pro Management, RQM Cert, SEOmark.ro si de partenerii media: 9am, Acasa.ro, Afaceri si leadership feminin,, Comunicatedepresa.ro, Lege5.ro, LivePR, Profitinfo.ro,Detalii despre inscriere si participare gasesti in pagina conferintei