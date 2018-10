Doi din trei europeni nu stiu cine detine datele lor in mediul online

Studiu Kaspersky Lab:

Cercetarea mai arata faptul ca utilizatorilor le pasa de soarta datelor lor. Astfel, 88% dintre cei chestionati sunt interesati daca datele lor sunt folosite ilegal, iar 57% dintre ei ar fi speriati si/sau stresati daca datele financiare personale le-ar fi compromise.In acest context, doar 45% dintre respondenti au incredere ca marile companii vor avea grija de datele lor personale si numai 36% cred ca informatiile lor sunt in siguranta pe site-urile de socializare.Cu toate acestea, o persoana din cinci (20%) nu isi protejeaza conexiunea Wi-fi cu o parola, 31% au fost de acord cu afirmatia "Nu mi-am actualizat niciodata setarile de securitate de la router-ul Wi-Fi", iar 30% nu isi protejeaza dispozitivele cu un soft de securitate.Pe fondul acestor constatari, Kaspersky Lab lanseaza o versiune Beta a serviciului Audit Privacy, creat special pentru a le da utilizatorilor ocazia sa afle ce informatii despre ei exista in lumea online. Noul serviciu este un instrument web care le ofera utilizatorilor control asupra datelor lor din mediul online. Consola automata reprezinta un "one stop shop' pentru managementul datelor personale ale utilizatorilor, pastrate pe diferite site-uri si resurse. Privacy Audit este disponibil in versiune Beta in Marea Britanie, urmand ca, in 2019, sa fie lansat in mai multe tari.Kaspersky Lab a solicitat companiei Arlington Research sa intreprinda cercetari in Europa pentru a explora constientizarea, cunoasterea si perceptiile asupra datelor private. Arlington Research a efectuat un sondaj online in sapte tari: Marea Britanie, Germania, Franta, Italia, Spania, Republica Ceha si Slovacia.Pe parcursul cercetarii au fost realizate 2.002 de interviuri in Marea Britanie, 1.004 in Spania, 1.002 in Germania, 1.001 in Franta, 1.000 in Italia, 501 in Republica Ceha si 500 in Slovacia. Baza respondentilor din fiecare tara a constat din adulti in varsta de cel putin 18 ani si au fost aplicate cote reprezentative la nivel national pentru sex, varsta si regiune.