Evenimentul Ready, steady, GDPR ajunge la Cluj-Napoca: provocari si solutii in procesul de adaptare la noile modificari

Pasii de urmat pentru a fi in conformitate cu noul regulament, implementarea in functie de industrie, activitate si numar de angajati;

Consimtamantul si validarea GDPR. Importanta caietului de incidente;

Strategii de integrare a normelor GDPR in cadrul structurilor interne;

Evolutia tehnologiei in domeniul securitatii cibernetice. Introducerea tehnologiei FDA. Identificarea breselor in securitate;

Sanctiuni ce se vor aplica in caz de neconformitate. Timpul de notificare catre autoritati;

Rolul Ofiterului de conformitate in companii;

Implicarea top managementului, actorilor decizionali la nivel de GDPR.

CAMELIA SIMONA BARBOS, Manager Contract Services and Data Protection, Emerson Automation Solutions

FERNANDA VELTER, CEE Client Innovation Center, Security & Privacy Practice Area Leader Security Consultant: Security Strategy, Risk & Compliance Services, COBIT5 Foundation certified, IBM Romania

CRISTINA COSTACHE, CIPP/E - Legal Manager, Strauss Romania

CORINA ONAC, Avocat

IURIE COJOCARU, Managing Associate, Data Protection, NNDKP

FRAGA VARADI, Associate, Reff si Asociatii (membru Deloitte Legal)

ALEXANDRU GHEORGHE, Data Protection Officer, Provident Financial Romania

CALIN TAUT, Marketing/ Business Development Manager, PwC Romania

Scopul evenimentului este de a prezenta principalele solutii cu privire la adaptarea companiilor in contextul implementarii Regulamentului General privind Protectia Datelor (GDPR).Regulamentul urmeaza sa fie implementat incepand cu 25 mai 2018, fapt ce va avea un impact puternic asupra mediului de afaceri din Romania.Evenimentul se adreseaza specialistilor DPO, directorilor generali si financiari, managerilor departamentului juridic, resurse umane, IT, asigurari, marketing.Inscrierea la eveniment se va face prin completarea formularului de inregistrare, disponibil pe site-ul BusinessMark si trimiterea acestuia la office@business-mark.ro Evenimentul Ready, steady, GDPR! este organizat de BusinessMark alaturi de: Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen, Deloitte Romania, Reff & Associates, PwC Romania, Rent for Comfort, AVIS, DWNT, Plantam fapte bune in Romania, Asociatia The Social Incubator.Radioul principal al evenimentului este: KISS FM.Partenerii media ai conferintei sunt: AGERPRES, NewMoney, Curierul National, MoneyBuzz, Ziare.com, Business24, FEMEI IN AFACERI, Jurnalul de Afaceri, Manager Express, Transilvania Business, Debizz, Cluj Business, Clujul de Buzunar, AlbaStiri, Cluj.com, InfoOradea, inTurda.ro, Ziarul Clujean, Energynomics.ro, Centruldepresa.ro, Financiarul.ro, Revista Valoarea, Vox Capital, FinZoom, PRBox, Rbeconnect, Chalbert, Portal Management, Bucuresteni.ro, Administratie.ro, Gazetadestiri, MediaRabbit, Roportal, Global Manager.BusinessMark este o companie ce ofera servicii integrate de B2B si pune la dispozitia clientilor sai modele de dezvoltare complexe cu scopul de a-i conecta in mod direct cu mediul de afaceri si de a crea oportunitati de parteneriat strategic.Atat prin organizarea de evenimente business, cat si prin serviciile de B2B Public Relations, BusinessMark isi propune sa vina in intampinarea partenerilor sai cu strategii de comunicare si promovare centrate pe business matchmaking si crearea de oportunitati de dezvoltare.