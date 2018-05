Gamer profesionist, amator sau incepator - SCAUNUL DE GAMING ARKA EAGLE B54 negru/rosu stie sa va sustina pasiunea

(P)

Nu va ocupati timpul in mod special cu jocuri video, dar nu ezitati sa incercati din cand in cand cate un joc pentru relaxare sau va instalati cate un joc mai serios pe PC si il jucati pana la sfarsit, adica sunteti un jucator casual.Sunteti un simplu pasionat de jocuri video ca o modalitate de ocupare a timpului liber sau, sa o recunostem deschis, sunteti obsedat de jocuri, deci nu prea sociabil si cu tendinta de a va neglija sarcinile importante.Indiferent de calitatea de gamer pe care o detineti, SCAUNUL ARKA EAGLE B54 negru / rosu , distribuit de Promotii-scaune.ro este echipamentul care va sustine in activitatea dumneavoastra recreativa sau competitionala.Munca de birou e una, iar gamingul este alta, de aceea sunt necesare scaune diferite pentru aceste doua tipuri de activitati, scaunele pentru gaming trebuind sa raspunda altor caracteristici functionale, in special celor legate de rezistenta la socuri si la suprasolicitari.Pe de alta parte, zona care necesita cea mai mare atentie in cazul scaunelor de gaming, este zona lombara, de aceea, scaunele de gaming seamna cu scaunele masinilor de curse.De aceea, nu orice scaun de birou este si scaun de gaming, desi este vandut cu aceasta destinatie. Daca ambele scaune seamana cu scaunele directoriale, aceasta nu inseam ca sunt si identice.Nici nu ar fi posibil ca un scaun, indiferent de scopul lui, sa arate foarte diferit de un alt scaun, insa in ceea ce priveste calitatea de constructie si confortul exista diferente foarte mari. Aici ies in evidenta scaunele pentru gaming.SCAUNUL ARKA EAGLE B54 rotativ este cu adevarat un scaun de gaming. Poate cel mai bun scaun de gaming de pe piata.Testati-l, convingeti-va ca toate calitatile lui despe care va vorbim sunt reale si apoi sunteti liber a decide, in urma comparatiei cu alte produse similare de pe piata. Si veti vedea ca pe acesta il veti cumpara!Caci in cazul acestui scaun este vorba despre reala fiabilitate, despre realul confort pe care il ofera, despre reala rezistenta in timp, despre realul raport calitate-pret, despre reala ergonomie. Si nu despre cele inventate, care produc rapide dezamagiri, cele mai mari si mai grave dintre ele fiind cele legate de dureri, disfunctii organice, de dezechilibrarea sanatatii.Caci atit de repede se poate ajunge cu un scaun prost de la placere la durere, incat nici nu va puteti inchipui...Sa analizam pe scurt atributele care fac din scaunul SCAUNUL DE GAMING EAGLE B54 unul dintre liderii de piata ai domeniului.El este un scaun care lucreaza absolut ergonomic, si ne dam seama de acest lucru in fiecare minut in care stam asezati pe el. Cu cat pozitia dumneavoastra va fi mai corecta in timp ce stati pe scaun, cu atat veti sta mai confortabil si va veti desfasura activitatea creativa mai cu spor.Confortul este calitatea care deosebeste scaunul de gaming de restul tipurilor. Pentru perioadele lungi de timp pe care le petreceti in fata computerului, scaunul trebuie sa fie unul care sa va asigure intreg confortul, pentru ca activitatea de gaming sa nu devina din placere un chin.La cele doua atribute de mai sus, SCAUNUL DE GAMING EAGLE B54 raspunde prompt si la cel mai inalt nivel: se regleaza pe inaltime, are un spatar reglabil, care se poate inclina, dotat si cu mecanism de blocare, are functie de balans, putand fi inclinat pana la 12 grade in orice pozitie prin utilizarea rotii de ajustare a rezitentei dorite.Alte caracteristici care contribuie la indeplinirea acestora sunt: pistonul pe gaz, clasa 4, cu sistem Torreta, greutatea de pana la 120 Kg pe care o poate suporta fiind una reala, celelalte scaune de gaming avand o limita de greutate pe care nu o pot suporta.Greutatea este sustinuta de cele 5 roti de inalta rezistenta, din nylon, care asigura stabilitatea atunci cand momentul de joc se intensifica.Spatarul este inalt, reglabil (pana la 12 grade in orice pozitie), construit special si pentru oameni de peste 1.80 m, cele doua perne ale sale din zona lombara si cervicala obligand la o pozitie dreapta si sanatoasa, eliminand durerile din zona lombara si cervicala, extrem de neplacute si de pagubitoare mai ales in acest caz, al jocului cu orele la computer.Aspectul exterior este unul foarte elegant, sustinut de un design cu o estetica atent aleasa, in care prezentul si viitorul isi dau mana, pielea sintetica, de foarte buna calitate, in asociatie coloristica negru-ros, oferind un contact agreabil si o evidentiere a frumosului activ, dinamic.Pretul este unul mai mult decat avantajos, raportat la toate calitatile expuse mai sus: 579 lei, redus de la 989 lei. Asemenea raport calitate-pret desfide orice concurenta.EAGLE B54 - un nume de scaun, un nume pe care nu il veti uita curand.