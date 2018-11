GDPR: Cand poate fi revocat consimtamantul?

Desigur, cand vine vorba de revocarea consimtamantului, clientul sau posesorul datelor trebuie sa si-l poate revoca cu usurinta si atunci cand va dori acest lucru. GDPR-ul face posibil acest lucru fara a fi nevoie de efort din partea detinatorului de date cu caracter personal. Asadar, iata ce trebuie sa stiti despre revocarea consimtamantului.Fiecare persoana are dreptul de a revoca acest consimtamant cand si daca considera de cuviinta. Cand acest lucru se intampla, acea persoana nu este obligata sa furnizeze nici un fel de explicatie cand vine vorba de decizia luata.Asadar, daca cineva doreste sa isi revoce consimtamantul, o poate face oricand, fara nici un fel de justificare.Iar operatorul nu doar ca trebuie sa ia in seama aceasta dorinta, dar sa si respecte revocarea consimtamantului prin a nu mai prelua sau prelucra data cu caracter personal de la acea persoana. GDPR-ul faciliteaza acest aspect, asa ca operatorul de date nu se poate opune daca o persoana alege sa faca acest lucru.Revocarea consimtamantului vine ca o modificare fata de ce era mentionat in Directiva, aceasta neavand nici un fel de observatii cu privire la acest aspect.Un lucru care ni se pare relevant de mentionat este si faptul ca datele preluate si prelucrate pana in momentul revocarii pot fi si ele sterse cu aceeasi usurinta, la cererea persoanei vizate.Daca operatorul a reusit sa colecteze si sa prelucreze datele cu caracter personal a unei persoane, ca aceasta ulterior sa isi revoce consimtamantul, revocarea se va aplica numai cand vine vorba de prelucrari viitore. Cu alte cuvinte, prelucrarile de date ce au avut loc inainte de revocarea consimtamantului nu se vor modifica.Asadar, in cazul in care ati optat pentru o externalizare serviciilor GDPR si prelucrarea datelor clientilor dumneavoastra, nu trebuie sa va faceti griji in cazul unei revocari. Trebuie doar sa aveti grija ca pe viitor sa nu mai prelucrati datele cu caracter personal a persoanei care si-a comunicat dorinta de a-si revoca consimtamantul, pentru a nu incalca regulamentul privind protectia datelor aflat in vigoare.Daca o persoana si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal in perioada de valabilitate a Directivei, este bine de stiut ca acel consimtamant nu mai este valabil in cazul GDPR.Asadar, pentru ca o persoana sa nu aiba temeiuri legale sa va atace invocand o manipulare neconforma a datelor cu caracter personal, este recomandat sa obtineti din nou consimtamantul.Nu prelucrati date cu caracter personal daca nu aveti consimtamantul persoanei in cauza incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR-ului. Daca aveti un consimtamant inainte de aceasta data, riscati sanctiuni usturatoare pentru ca acesta nu mai este valid.Desi pare complicat, respectarea GDPR-ului nu este deloc dificila. Daca totusi nu aveti timp sa va ocupati de acest aspect sau considerati ca pregatirea anumitor persoane din cadrul companiei sau institutiei dumneavoastra ia prea mult timp, echipa GDPR Advisors va sta la dispozitie.Puteti oricand sa va alineati compania sau institutia la noile norme si sa fiti siguri ca respectati regulamentul privind protectia datelor atunci cand alegeti sa consultati specialisti in domeniu.Aratati-le clientilor dumneavoastra ca sunteti pregatiti sa le protejati datele cu caracter personal in orice imprejurare, astfel incat sa aiba incredere in compania dumneavoastra in continuare.