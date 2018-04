Participa la conferinta GDPR si afla cum poti sa aplici noile norme UE pentru compania ta

Evenimentul va fi organizat ca urmare a importantei pe care companiile trebuie sa o acorde preocuparii pentru, atat pentru a fi GDPR compliant, dar si pentru a evita amenzile uriase aplicate pentru nerespectarea acestora.(General Data Protection Regulation), care inlocuieste Directiva 95/46/EC, va intra in vigoare in data de 25 mai 2018.Ea se aplica in cazul in care organizatia sau firma are sediul in UE, sau colecteaza si proceseaza date cu caracter personal ale rezidentilor din UE.Detalii despre conferinta si inscriere gasesti in pagina evenimentului Evenimentul face parte dintr-o serie de conferinte organizate de PR2Advertising.ro si dedicate managerilor sau antreprenorilor, dar si specialistilor si pasionatilor de PR, advertising, marketing online si offline.Conferintele PR2Advertising.ro reunesc specialisti si reprezentati ai unor companii de top si persoane interesate de tot ceea ce inseamna business, PR, advertising,marketing si promovare online si offline.Participa gratuit la conferinta organizata de PR2Advertising.ro si sustinuta de sponsorii: Pro Management, Wolf Theiss, SEOmark.ro, Premier Palace Hotel & Spa si de partenerii media: 9am, Acasa.ro, Afaceri si leadership feminin, Business24, Comunicatedepresa.ro, Lege5.ro, LivePR, Profitinfo.ro, Woman2Woman.ro, Ziare.com.