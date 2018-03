Ready, steady, GDPR: cum sa iti pregatesti compania pentru implementarea Regulamentului General privind Protectia Datelor

pasii de urmat pentru a fi in conformitate cu noul regulament, implementarea in functie de industrie, activitate si numar de angajati;

consimtamantul si validarea GDPR. Importanta caietului de incidente;

strategii de integrare a normelor GDPR in cadrul structurilor interne;

Evolutia tehnologiei in domeniul securitatii cibernetice. Introducerea tehnologiei FDA. Identificarea breselor in securitate;

Sanctiuni ce se vor aplica in caz de neconformitate. Timpul de notificare catre autoritati;

Rolul Ofiterului de conformitate in companii;

Implicarea top managementului, actorilor decizionali la nivel de GDPR.

ROXANA IONESCU, Partner, Head of Data Protection, NNDKP

GABRIELA POPESCU, Legal Attorney, Microsoft Romania

CARMEN ADAMESCU, Partener, EY Romania

NICOLETA IONESCU, Legal Manager, Orange Financial Services

ADAM PECKMAN, Cyber Global Practice Leader, Aon Risk Soluion - Global Risk Consulting

CRISTINA COSTACHE, CIPP/E - Legal Manager Strauss Romania

ROBERT STOICESCU, Manager, Risk Assurance Services, PwC Romania

RALUCA SILAGHI, Manager, Radu si Asociatii | EY Law

CRISTINA IACOBESCU, LL.M, CIPP/E - Associate, Reff & Asociatii SCA

BIANCA NAGHI, Managing Associate, D&B David si Baias

Scopul evenimentului este de a prezenta principalele solutii cu privire la adapatarea companiilor in contextul implementarii Regulamentului General privind Protectia Datelor (GDPR).Acesta urmeaza sa fie implementat incepand cu 25 mai 2018, fapt ce va avea un impact puternic asupra mediului de afaceri din Romania.Principiile generale de prelucrare a datelor cu caracter personal impun ca acestea sa fie procesate in mod transparent.Scopul prelucrarii trebuie sa fie clar si legitim, iar cantitatea de date prelucrate trebuie sa fie redusa la minimum, in functie de scop.Datele trebuie sa fie corecte, iar timpul de stocare trebuie sa fie limitat la o perioada legata de acest scop.In plus, integritatea si confidentialitatea datelor trebuie protejate.In acest context, conferintaisi propune sa analizeze subiecte, precum:Evenimentul se adreseaza specialistilor DPO, directorilor generali si financiari, managerilor departamentului juridic, resurse umane, IT, asigurari, marketing.