Romanii se afla pe ultimele locuri in UE la folosirea Internetului, desi suntem in topul vitezei

La polul opus, tarile unde aproape intreaga populatie cu varsta intre 16 si 74 de ani a folosit Internetul in 2019 sunt Suedia (98%), Danemarca (97%) si Luxemburg (96%).Eurostat subliniaza ca utilizarea Internetului in UE a crescut rapid in ultimii ani, in conditiile in care in anul 2007 doar 57% din persoanele cu varsta intre 16 si 74 de ani au utilizat Internetul, pentru ca in 2013 sa ajunga la 75% si la 87% in 2019. In cazul Romaniei, in aceeasi perioada, utilizarea Internetului a crescut de la 24% in 2007 la 50% in 2013 pentru ca in 2019 sa ajunga la 74%.Cand vine vorba de folosirea Internetului, datele Eurostat arata ca acesta este utilizat preponderent pentru a trimite sau a primi e-mail-uri (75%), pentru a gasi informatii despre bunuri si servicii (68%), pentru mesagerie instant (67%) si stiri online (63%).De asemenea, o mare parte din persoanele cu varsta intre 16 si 74 de ani din Uniunea Europeana utilizeaza Internetul pentru Internet banking (58%), pentru retele sociale (57%), pentru a cauta informatii referitoare la sanatate (55%), pentru a asculta muzica (53%) si a efectua telefoane sau apeluri video (52%).Romanii sunt pe ultimul loc in UE la folosirea Internetului cand vine vorba de gasire informatii despre bunuri si servicii (33%), pentru mesagerie instant (38%), pentru a citi stiri online (40%) sau cand vine vorba de Internet banking (8%).