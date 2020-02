Trenduri in digital transformation: Datele consumatorilor online, 'aurul' 4.0

Disciplinele reunite generic in "cognitive computing" vor continua trendul ascendent, marile companii vor investi din ce in ce mai mult in capabilitati "inteligente" care vor spori valoarea adaugata a platformelor enterprise.Preocuparea, la nivel European (in primul rand) si global, pentru protectia intimitatii virtuale va capata noi valente odata cu expunerea accentuata a serviciilor de tip cloud care vor ridica nivelul de atentie la confidentialitatea datelor personale, precum si nivelul de intensitate a atacurilor cibernetice.Protectia infrastructurilor critice ramane in prim plan, iar crearea de strategii nationale in EU pentru implementarea Directivei NIS si de centre de raspuns la incidente de securitate cibernetica va fi principalul catalizator al pietei de securitate informatica din Europa. Companiile private care nu sunt incluse in spectrul NIS vor cauta sa se alinieze la standardele de protectie a infrastructurilor critice care vor fi reglementate la nivel guvernamental.Tot mai multe platforme on-premise vor migra catre cloud si miza companiilor partenere va fi sa creeze add-on-uri si bundle-uri de functionalitati peste nivelul de baza gazduit de cloud-ul furnizorilor primari cum sunt Microsoft, Amazon, Google, etc.Piata automatizarii pe baza de roboti software va creste cu un CAGR de cel putin 20%, iar tipurile de servicii cunoscute - de la subscriptii pana la consultanta (analiza si re-proiectare) si implementare de roboti software - vor fi in continuare cele care vor genera cea mai mare parte a veniturilor companiilor producatoare de tehnologie si ale partenerilor de implementare. Migrarea robotilor in cloud, sofisticarea serviciilor de tip subscriptie prin variante pay-per-use sau pay-per-feature sunt asteptate de piata, mai ales de cea a SME, care devine din ce in ce mai atractiva pentru producatori. Dezvoltatorii de tehnologii RPA vor impinge platformele lor tot mai mult catre tiparul de ecosistem, oferind integrari intre versiunea core RPA si tot mai multe aplicatii tinta. Este de asteptat ca tot mai multi clienti sa inteleaga utilitatea si filosofia automatizarii pe baza de roboti, acceptand abordarea bottom-up care este sustinuta, la baza, de analiza si re-design-ul proceselor de business, iar in partea de sus a piramidei de implementarea tehnologiei specifice. Marii jucatori vor investi in continuare in instrumente de inteligenta cognitiva, dar rezultate concrete, utile si aplicabile in industrie nu vor fi inca obtinute.Datele consumatorilor de servicii online, indiferent de industrie, au devenit deja "aurul" celei de-a patra revolutii, industry 4.0. Companiile care colecteaza datele clientilor vor investi in analiza lor, creand sinergii intre algoritmii de analiza si extractie de informatie, statistica si corelare, utilizand machine learning si AI (in faza incipienta, dezvoltata in prezent), pentru a genera predictii comportamentale si ale preferintelor. Competitia va fi, in continuare acerba, in acumularea si structurarea datelor.