5G si IoT devin varful de lance in transformarile din telecom, in timp ce IA si automatizarea proceselor sunt inca in curs de maturizare

Aceasta este una dintre concluziile studiului global EY , Accelerarea aparitiei companiilor inteligente , care include o analiza realizata de 27 de lideri din sectorul telecomunicatiilor cu privire la procesul de transformare digitala din cadrul companiilor lor.5G si internetul lucrurilor (Internet of Things sau IoT) sunt considerate cele mai importante tehnologii emergente care vor facilita transformarea digitala in urmatorii cinci ani, potrivit declaratiilor a 69% dintre respondenti, urmate de automatizare (62%) si inteligenta artificiala (58%).Cu toate acestea, companiile de telecomunicatii utilizeaza in prezent tehnologiile digitale cu preponderenta in beneficiul clientilor, si nu al retelelor.Aproape jumatate dintre respondenti (48%) considera ca imbunatatirea serviciilor de asistenta pentru clienti este principalul catalizator pentru adoptarea automatizarii, iar 96% cred ca imbunatatirea experientei clientului este principalul motor in utilizarea analizei de date si a inteligentei artificiale in urmatorii cinci ani.Doar 44% dintre respondenti considera ca scenariile de utilizare legate de retea sunt critice in acelasi interval."In Romania se vede in prezent o slaba utilizare a tehnologiilor IoT, care ar putea furniza date relevante, contribuind semnificativ la imbunatatirea serviciilor catre clienti si, ca urmare, ar putea aduce beneficii si avantaje competitive furnizorilor. Principalul motiv ar putea fi reticenta in adoptarea noilor tehnologii si a investitiilor reduse in infrastructura moderna, de tip Smart City, si in energie verde, cu toate componentele - educatie inteligenta, cladiri, transport, utilitati inteligente. Este adevarat ca toate acestea presupun viziune si planificare pe termen lung, intre unu si cinci ani, cu o gandire coerenta a resurselor necesare si cu o relationare a tuturor partilor interesate", spune Carmen Adamescu, Partener, Asistenta in Afaceri, EY Romania.Conform concluziilor studiului, actuala abordare fata de adoptarea tehnologiilor emergente este in dezacord cu ambitiile pe termen lung ale companiilor din telecomunicatii. 76% dintre respondenti au declarat ca tehnologia informatiei si retelele au cele mai mari sanse sa beneficieze de pe urma imbunatatirii capacitatilor de analiza de date sau inteligenta artificiala in urmatorii cinci ani, in pofida reticentei companiilor de a depasi faza aplicatiilor dedicate clientilor. Aceasta disonanta este reflectata de opiniile a aproape jumatate dintre respondenti (46%), care considera ca absenta unor planuri pe termen lung este cel mai mare obstacol in calea exploatarii automatizarii la potentialul sau maxim.Talentele si abilitatile necorespunzatoare sunt de asemenea mentionate drept obstacole importante in implementarea analizei de date si a inteligentei artificiale, potrivit unui procent de 67% dintre liderii sectorului intervievati la nivel global, in timp ce o treime dintre acestia (33%) au mentionat calitatea slaba a datelor ca obstacol semnificativ.Intregul raport subliniaza ca este esential pentru companiile telecom sa fie mai curajoase in abordarea transformarii digitale si a inovatiei. Aproape toti respondentii (92%) au recunoscut ca trebuie sa fie mai flexibili pentru a obtine beneficii de pe urma transformarii, iar 81% sunt de acord ca ar trebui sa adopte o atitudine mai deschisa in experimentarea si valorificarea analizei de date si a automatizarii. Avand in vedere ca paleta de tehnologii si procese emergente devine tot mai mare, majoritatea respondentilor (88%) considera ca organizatia lor are nevoie de o mai buna intelegere a conceptelor de transformare digitala interconectate.