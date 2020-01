Bode: 5G inseamna o avalansa de oportunitati de dezvoltare pentru companii si beneficii insemnate pentru fiecare roman

"Viitoarea infrastructura 5G este o oportunitate majora pentru dezvoltarea economica, industriala si competitivitatea Romaniei, pentru atractivitatea sa din punct de vedere investitional si pentru a asigura o infrastructura la cel mai inalt nivel de calitate si siguranta. Aceasta ne va ajuta la modul concret sa crestem performantele serviciilor de comunicatii utilizate pentru asigurarea sigurantei, securitatii publice, pentru protectia civila, interventiile in caz de catastrofe, pentru dezvoltarea in perspectiva a vehiculelor conectate si automatizate, pentru conectarea dispozitivelor si obiectelor. 5G inseamna locuri noi de munca, o avalansa de oportunitati de dezvoltare pentru companii si beneficii insemnate pentru fiecare roman in parte, imbunatatindu-le substantial calitatea vietii", a declarat ministrul intr-un comunicat remis joi AGERPRES.Potrivit documentului citat, dezvoltarea in conditii de securitate a retelelor 5G reprezinta o prioritate majora pentru Romania, ca si pentru toate statele membre UE."Romania saluta adoptarea setului comun de instrumente convenite de statele membre ale UE cu privire la riscurile de securitate legate de introducerea 5G. De asemenea, saluta Comunicarea Comisiei legata de masurile cheie care se impun pentru a pune in aplicare masurile recomandate in setul de instrumente 5G pana la 30 aprilie 2020. Guvernul roman este implicat, la cel mai inalt nivel, in toate discutiile si consultarile europene relevante cu obiectivul de a promova interesele Romaniei dar si de a aduce o contributie importanta la toate acestea, demonstrand inca odata capacitatea tarii noastre de tara digitala, cu competente avansate in domeniul securitatii cibernetice", se mai arata in comunicat.Comisia Europeana a aprobat miercuri setul comun de instrumente cuprinzand masuri de atenuare convenite de statele membre pentru a raspunde riscurilor de securitate legate de introducerea tehnologiei 5G, a cincea generatie de retele mobile, informeaza un comunicat al Executivului comunitar.In concluziile privind setul de instrumente, statele membre au convenit sa consolideze cerintele de securitate, sa evalueze profilurile de risc ale furnizorilor, sa aplice restrictii pertinente pentru furnizorii considerati a prezenta un risc ridicat, inclusiv sa aplice excluderile necesare in ceea ce priveste activele considerate a fi critice si sensibile (cum ar fi functiile centrale de retea) si sa puna in practica strategii care sa asigure diversificarea vanzatorilor.