Cum ar putea face reteaua 5G casa ta mult mai inteligenta

Aceasta generatie este proiectat pentru a face fata cresterii foarte mari a datelor si a conectivitatii societatii moderne de astazi, a internetului cu miliarde de dispozitive conectate si a inovatiilor de maine. La urma urmei este urmatorul pas natural dupa 4G si promite sa fie substantial mai rapid decat orice am vazut inainte.Nu este vorba numai despre cresterea vitezei asa cum s-a sugerat ca 5G va fi de 100 de ori mai rapid decat standardul 4G.In special in cazul unei case inteligente, tehnologia 5G are potentialul de a revolutiona in acest sens. Casa inteligenta este un mediu in care traiesc un numar tot mai mare de locuitori - o gospodarie care, pe langa faptul ca detine laptopuri si smartphone-uri, contine si gadgeturi de la difuzoare inteligente, la becuri inteligente si incuietori inteligente.Dispozitivele conectate reprezinta o modalitate excelenta de a rationaliza modul in care poti face lucrurile in jurul casei, dar este si limitat datorita restrictiilor de viteza si altor probleme. Ar putea 5G sa fie salvatorul pentru o casa inteligenta?Este important sa stii ca 5G nu este doar mai rapid. De asemenea, este mult mai eficient in modul in care abordeaza lucrurile. Ofera o latenta mai mica, astfel incat timpii de raspuns sunt mai rapizi si, de asemenea, sunt in general mai inteligenti.Poate manipula mai multi utilizatori simultan decat 4G datorita capacitatii sale de a coexista alaturi de alte semnale fara fir, fara nici un risc de interferenta.5G functioneaza pe trei benzi de spectru diferite ceea ce inseamna ca poate fi la fel de rapida cum trebuie in functie de dispozitivul care se conecteaza la acesta. Acest lucru elibereaza capacitatea utilizatorilor din zonele aglomerate si reduce incetinirea ritmului de crestere in perioadele de varf.Dezavantajul? Spectrele de banda mai mari necesita o vizibilitate clara si directa la catargul relevant pentru a functiona, de asemenea. Aceasta inseamna ca orasele vor trebui sa instaleze mai multi stalpi de 5G in comparatie cu modul in care a fost aplicat in trecut 4G. Aditional este posibil sa avem nevoie de orice forma de antena sau hub in casele noastre pentru a obtine cel mai bun semnal.Cu toate acestea, capacitatea de a face fata cu atat de multe conexiuni diferite deodata este un avantaj imens pentru 5G. Conexiunile wireless sunt in mod constant solicitate din mai multe surse diferite deodata si adesea devin supraincarcate cu diferiti utilizatori si dispozitive, fiind o piedica mare pentru primirea unui serviciu de inalta calitate.Latenta redusa este un alt mod in care 5G ar putea imbunatati casele inteligente in mod semnificativ. In cazul sistemelor de camere de securitate precum Ring and Nest, fiecare milisecunda conteaza. Fiind capabil sa vizualizezi ce se intampla in afara casei tale este util, dar numai daca rata de raspuns inseamna ca imaginile se actualizeaza rapid.O conexiune de 5G inseamna o rata de raspuns teoretica de 1 sau 2 ms comparativ cu o conexiune de banda larga de domiciliu de 10-20ms (in cel mai bun caz) . Imediat, face ca sistemul de securitate sa fie mai atractiv pentru proprietarul casei in cauza. In general, 5G ar putea fi mult superior unei conexiuni de banda larga de acasa. Mai rapid, teoretic mai fiabil si chiar si potential mai ieftin - cu toate acestea, exista probleme de lucru prin prima.Exista rapoarte conflictuale cu privire la ceea ce inseamna 5G pentru consumul de energie. In timp ce este mai eficient din punct de vedere energetic, in principiu, este nevoie de mai multi stalpi pentru a functiona eficient.Ca si in cazul oricarei noi tehnologii este de asemenea posibil sa aiba un impact asupra duratei de viata a bateriilor dispozitivelor portabile cum ar fi smartphone-urile 5G si articolele de uzura. Este ceva care va dura mult timp pentru a se imbunatati.De asemenea, va trebui sa inlocuiesti smartphone-urile si gadgeturile curente pentru a putea utiliza 5G. Este destul de probabil ca pentru un timp 5G sa coexiste alaturi de setarile de banda larga existente. Statiile de baza sunt cheia aici, cu casele avand potential un hub 5G alaturi de o solutie de banda larga prin cablu.Viitorul retelei 5G poate fi vazut putin prin ochii planurilor celor de la Huawei pentru hotelul InterContinental Shenzhen din China. In prezent acesta este setat sa fie primul hotel din lume inteligent de 5G. Asta inseamna o acoperire continua de 5G pentru utilizatori, dar si alte tehnologii cum ar fi "robotii de intampinare" alimentati de 5G, jocuri cu realitate virtuala si abilitatea de a filma in flux 4K.