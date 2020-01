Cum se apara Comisia Europeana in fata riscurilor de securitate pe care le implica 5G

In concluziile privind setul de instrumente, statele membre au convenit sa consolideze cerintele de securitate, sa evalueze profilurile de risc ale furnizorilor, sa aplice restrictii pertinente pentru furnizorii considerati a prezenta un risc ridicat, inclusiv sa aplice excluderile necesare in ceea ce priveste activele considerate a fi critice si sensibile (cum ar fi functiile centrale de retea) si sa puna in practica strategii care sa asigure diversificarea vanzatorilor."Putem realiza lucruri extraordinare cu ajutorul tehnologiei 5G. Tehnologia face posibile medicina personalizata, agricultura de precizie si retelele energetice care pot integra toate tipurile de energie din surse regenerabile. Toate acestea vor aduce o schimbare pozitiva doar daca putem garanta securitatea retelelor noastre. Numai in aceste conditii schimbarile digitale vor aduce beneficii tuturor cetatenilor", a declarat Margrethe Vestager, vicepresedinta executiva pentru o Europa pregatita pentru era digitala.Statele membre, actionand in cadrul Grupului de cooperare privind securitatea retelelor (NIS), au adoptat setul de instrumente. Setul de instrumente abordeaza toate riscurile identificate in evaluarea coordonata la nivelul UE, inclusiv riscurile legate de factori care nu sunt de natura tehnica, cum ar fi riscul de imixtiune din partea unor actori statali din afara Europei sau a unor actori care actioneaza cu sprijinul statului prin intermediul lantului de aprovizionare al tehnologiei 5G. Pe baza raportului de evaluare a riscurilor intocmit la nivelul UE in luna octombrie a anului trecut, setul de instrumente include atat masuri tehnice si strategice, cat si actiuni corespunzatoare pentru a consolida eficacitatea acestora, calibrate pe baza unor factori obiectivi.Aprobarea setului comun de instrumente vine in urma solicitarii Consiliului de a se elabora o abordare concertata cu privire la securitatea retelelor 5G si a adoptarii de catre Comisie, in martie 2019, a unei Recomandari in urma solicitarii respective. In acest rastimp, statele membre au identificat riscurile si vulnerabilitatile la nivel national si au publicat o evaluare comuna a riscurilor la nivelul UE. Prin intermediul setului de instrumente, statele membre se angajeaza sa avanseze impreuna pe baza unei evaluari obiective a riscurilor identificate si a unor masuri proportionale de atenuare.Odata cu Comunicarea adoptata miercuri, Comisia lanseaza actiuni relevante in sfera sa de competenta si face apel ca masurile-cheie sa fie puse in aplicare pana la 30 aprilie 2020."Garantarea introducerii in siguranta a tehnologiei 5G este in mare masura responsabilitatea actorilor de pe piata, securitatea nationala este responsabilitatea statelor membre, iar, in ansamblu, securitatea retelelor 5G este o chestiune de importanta strategica pentru intreaga piata unica si pentru suveranitatea tehnologica a UE. Este indispensabil ca punerea in aplicare a setului de instrumente sa se faca intr-o stransa coordonare astfel incat intreprinderile si cetatenii UE sa poata beneficia pe deplin de noua tehnologie in conditii de siguranta", se arata in comunicatul CE.Potrivit sursei citate, tehnologia 5G va juca un rol esential in dezvoltarea pe viitor a economiei si a societatii digitale in Europa si va fi atat un catalizator major pentru viitoarele servicii digitale in domeniile principale ale vietii cetatenilor, cat si o baza importanta pentru transformarea digitala si tranzitia catre o economie verde.Avand in vedere ca se estimeaza ca tehnologia 5G urmeaza sa genereze la nivel mondial venituri de 225 de miliarde de euro in 2025 si ca reprezinta un atu esential pentru competitivitatea Europei pe piata mondiala, securitatea cibernetica a acestei tehnologii este cruciala pentru asigurarea autonomiei strategice a Uniunii. Este vorba de miliarde de obiecte si de sisteme conectate, inclusiv in sectoare critice, cum ar fi energia, transporturile, serviciile bancare si sanatatea, precum si de sistemele de control industrial care transmit informatii sensibile si sprijina sistemele de siguranta, arata Comisia Europeana.In acelasi timp, datorita unei arhitecturi mai putin centralizate, unei puteri de calcul inteligente de varf, nevoii de mai multe antene si dependentei sporite de programele informatice, retelele 5G ofera mai multe puncte de acces potentiale pentru atacatori. Amenintarile la adresa securitatii cibernetice sunt in crestere si devin din ce in ce mai sofisticate. "Avand in vedere ca numeroase servicii critice vor depinde de tehnologia 5G, asigurarea securitatii retelelor este de cea mai mare importanta strategica pentru intreaga UE", se mai spune in comunicat.Un nou sondaj Eurobarometru, publicat tot miercuri, arata ca gradul de informare cu privire la criminalitatea cibernetica este in crestere, 52% din respondenti declarand ca sunt destul de bine informati cu privire la criminalitatea cibernetica, cifra aflata in crestere fata de 46% in 2017.In vreme ce deciziile privind masurile de securitate specifice raman responsabilitatea statelor membre, efortul colectiv cu privire la setul de instrumente demonstreaza vointa ferma de a formula un raspuns comun la provocarile in materie de securitate pe care le ridica retelele 5G. Acest lucru este esential pentru o abordare europeana de succes si credibila a securitatii 5G la nivelul UE si pentru a asigura continuitatea deschiderii pietei interne cu conditia respectarii cerintelor UE in materie de securitate bazate pe riscuri, sustine executivul comunitar.Comisia va sprijini adoptarea in UE a unei abordari privind securitatea cibernetica a tehnologiei 5G si va actiona, asa cum i-au solicitat statele membre, acolo unde este necesar, cu toate instrumentele de care dispune pentru a asigura securitatea infrastructurii 5G si a lantului de aprovizionare: norme in materie de telecomunicatii si de securitate; coordonarea privind standardizarea, precum si certificarea la nivelul UE; instrumente de protectie comerciala si norme in materie de concurenta.De asemenea, se va examina cadrul pentru investitiile straine directe in scopul protejarii lantului de aprovizionare al tehnologiei 5G europene, in timp ce in domeniul achizitiilor publice se va acorda atentia cuvenita aspectelor de securitate, iar in cadrul programelor de finantare ale UE se va asigura ca beneficiarii respecta cerintele relevante in materie de securitate.Comisia invita statele membre sa intreprinda demersuri pentru punerea in aplicare, pana la 30 aprilie 2020, a setului de masuri recomandate in cadrul concluziilor privind setul de instrumente si sa elaboreze, pana la 30 iunie 2020, un raport comun privind punerea in aplicare a acestora in fiecare stat membru.Impreuna cu Agentia UE pentru Securitate Cibernetica, Comisia va continua sa acorde sprijin deplin statelor membre, inclusiv prin lansarea unor actiuni relevante in domeniile care tin de competenta sa. Grupul de cooperare NIS va continua sa sprijine punerea in aplicare a setului de instrumente."Europa dispune de tot ceea ce are nevoie pentru a se situa in fruntea cursei tehnologice. Fie ca este vorba de dezvoltarea sau de implementarea tehnologiei 5G - industria noastra este departe de a fi la inceput de drum. Astazi, punem la dispozitia statelor membre ale UE, operatorilor de telecomunicatii si utilizatorilor instrumentele necesare pentru a construi si a proteja o infrastructura europeana cu cele mai inalte standarde de securitate, astfel incat sa beneficiem pe deplin de potentialul pe care ni-l poate oferi tehnologia 5G", a afirmat Thierry Breton, comisarul pentru piata interna.La randul sau, Margaritis Schinas, vicepresedintele pentru promovarea modului nostru de viata european, sustine ca o veritabila uniune a securitatii este aceea care protejeaza cetatenii, intreprinderile si infrastructurile critice ale Europei. "Tehnologia 5G va fi o tehnologie profund inovatoare, dar nu se poate realiza cu pretul securitatii pietei noastre interne. Setul de instrumente este un pas important in cadrul a ceea ce trebuie sa fie un efort continuu colectiv al UE de a asigura o mai buna protectie a infrastructurilor noastre critice", a precizat Breton.