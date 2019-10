Huawei estimeaza ca 480 de milioane de gospodarii vor avea acces la 5G in 2025

Cu ocazia unei conferinte organizate la Sao Paulo, Derrick Sun a dezvaluit ca, in conformitate cu prognozele Huawei, in peste 70 de tari vor fi alocate frecvente 5G pana in 2021. Pana in prezent, 56 de tari au implementat retele 5G si 40 au lansat unele servicii 5G.Derrick Sun a mai spus ca in prezent exista peste 130 de dispozitive smart din partea unor diferiti producatori, care costa aproximativ 500 de dolari, fiind posibil ca preturile sa inceapa sa scada din a doua jumatate a anului urmator.In Romania, la inceputul lunii octombrie, vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), Eduard Lovin, declara, pentru AGERPRES, ca pe partea de calendar asumat de catre reglementator privind procedura de licitatie pentru 5G lucrurile sunt respectate, insa este nevoie si de Hotararea de Guvern care include preturile de plecare, act normativ care ar trebui "sa iasa in cateva zile, maxim o saptamana".ANCOM a anuntat, pe data de 7 iunie 2019, ca procedura de licitatie pentru acordarea resurselor de spectru disponibil in benzile desemnate pentru implementarea tehnologiei de noua generatie 5G urmeaza sa fie finalizata pana pe data de 31 octombrie, iar licentele de utilizare vor fi acordate pana la finalul anului.