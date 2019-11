Huawei va construi reteaua 5G din Ungaria

Peter Szijjarto a precizat ca Huawei va colabora cu operatorii de telefonie Vodafone si Deutsche Telekom pentru a introduce tehnologia 5G in Ungaria. Szijjarto a mai spus ca Ungaria se asteapta ca societatile sa respecte legile si reglementarile si nu practica discriminari cu privire la nationalitate.Autoritatile de la Budapesta au demarat in luna iunie a acestui an licitatia pentru atribuirea de frecvente 5G. Autoritatea Maghiara pentru Media si Telecomunicatii (NMHH) a decis sa respinga participarea societatii Digi Communications N.V. la licitatia pentru utilizarea frecventelor 5G in Ungaria.Huawei este cel mai mare producator mondial de echipamente de telecomunicatii. Aceasta piata este dominata de trei companii, Huawei, Nokia si Ericsson.In Romania, saptamana trecuta, presedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), Sorin Grindeanu a anuntat ca licitatia pentru acordarea licentelor 5G va fi organizata in prima jumatate a anului viitor, daca se vor respecta unele conditii cum ar fi setul de masuri pe securitatea retelelor de la Comisia Europeana, transpunerea Memorandumului cu SUA in legislatia primara si adoptarea Hotararii de Guvern pentru preturile de pornire si calendarul de achitare a taxelor.Guvernele SUA si Romaniei, prin ambasadorii Hans Klemm si George Maior, au semnat, in data de 20 august 2019, la Washington, un Memorandum de intelegere cu privire la dezvoltarea tehnologiei 5G. Conform acestui memorandum, furnizorii de retele 5G trebuie sa fie supusi unei evaluari riguroase, iar protejarea retelelor de comunicatii de generatie viitoare impotriva perturbarii sau manipularii si asigurarea vietii private a libertatilor individuale ale cetatenilor sunt vitale.