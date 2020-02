Raport: 5G va suporta mai mult de 10% din conexiunile mobile globale pana in 2023

Peste 70 la suta din populatia globala (5,7 miliarde de persoane) va avea conectivitate mobila (2G, 3G, 4G sau 5G).

66% din populatia globala (5,3 miliarde de persoane) vor fi utilizatori de internet.

Proiectii globale privind dispozitivele si conexiunile pana in 2023

Vor fi 3,6 dispozitive/conexiuni in retea de persoana si aproape 10 dispozitive si conexiuni pe gospodarie.

Aproape jumatate (47%) din toate dispozitivele si conexiunile vor fi compatibile video.

Conexiunile machine-to-machine (M2M) care accepta o gama larga de aplicatii IoT vor reprezenta aproximativ 50% (14,7 miliarde) din totalul dispozitivelor si conexiunilor globale.

45% din toate dispozitivele in retea vor fi conectate la mobil (3G si conexiuni inferioare, 4G, 5G sau Low Power Wide Area [LPWA]), iar 55% vor fi conectate prin cablu sau prin Wi-Fi.

Conexiunile globale 5G vor reprezenta 10,6% din totalul conexiunilor mobile, comparativ cu 0,0% in 2018.

Pana in 2023, conexiunile globale LPWA vor constitui 14,4% din totalul conexiunilor mobile, fata de 2,5% in 2018.

Proiectii globale Wi-Fi pana in 2023

Numarul hotspot-urilor Wi-Fi globale va creste de patru ori din 2018 pana in 2023. Vor fi aproape 628 de milioane de hotspoturi publice Wi-Fi la nivel global, in crestere de la 169 de milioane in 2018.

Numarul hotspot-urilor Wi-Fi6 globale va creste de 13 ori, din 2020 pana in 2023 si vor reprezenta 11% din totalul hotspoturilor Wi-Fi publice.

Viteza medie de conexiune mobila la nivel global va creste mai bine de trei ori, de la 13 Mbps (2018) la 44 Mbps (2023).

Viteza medie de conexiune Wi-Fi la nivel global va creste mai bine de trei ori, de la 30 Mbps (2018) la 92 Mbps (2023).

Viteza medie de banda larga fixa la nivel global va creste mai bine de trei ori, de la 46 Mbps (2018) la 110 Mbps (2023).

Tendinte globale in securitatea cibernetica din 2018 pana in 2019

La nivel global, frecventa atacurilor DDoS a crescut cu 39%.

La nivel global, dimensiunea maxima a unui atac a crescut cu 63%.

Dimensiunea medie a unui atac de tip DDoS este de 1 Gbps (23% din atacuri sunt mai mari de 1 Gbps); s-a inregistrat o crestere de 776% a atacurilor cu viteze intre 100 Gbps si 400 Gbps.

Datorita capabilitatilor avansate de performanta, 5G va livra infrastructuri mobile mai dinamice pentru AI si aplicatii IoT emergente, inclusiv pentru masini autonome, orase inteligente, servicii medicale digitale, continut video imersiv si multe altele.In ultimii 50 de ani, in fiecare deceniu au fost lansate o noua tehnologie mobila si inovatii de ultima ora.Cerintele pentru latimea de banda mobila au evoluat de la apeluri vocale si mesaje text pana la video de inalta definitie (UHD) si diverse aplicatii de realitate augmentata/realitate virtuala (AR/VR).Consumatorii si utilizatorii business din intreaga lume au permanent noi cerinte si asteptari pentru retelele mobile. Aceasta tendinta este mai evidenta prin adoptarea si utilizarea aplicatiilor mobile.Retelele sociale, streaming-ul si descarcarile de continut video, productivitatea afacerilor, comertul electronic si industria de gaming vor determina cresterea aplicatiilor mobile, cu aproape 300 de miliarde de aplicatii descarcate pana in 2023."Cercetarile noastre releva cresterea continua a numarului utilizatorilor de internet, a dispozitivelor, conexiunilor si o presiune mai mare pe retele decat ne-am fi putut imagina", a declarat Roland Acra, Senior Vice President si Chief Techonology Officer la Cisco."Informatiile si cunostintele prezentate in raportul nostru anual privind internetul ajuta companiile, guvernele si furnizorii de servicii din intreaga lume sa-si pregateasca si sa-si securizeze retelele pentru a face fata cresterii continue a conexiunilor si aplicatiilor. Planificarea strategica si parteneriatele vor fi esentiale pentru toate organizatiile pentru valorificarea inovatiilor si investitiilor tehnologice."Raportul anual Cisco privind Internetul acopera segmentul retelelor mobile, Wi-Fi si de banda larga fixa, cu proiectii cantitative privind cresterea utilizatorilor, dispozitivelor si conexiunilor, precum si legate de performanta retelei si tendintele relevante pe o perioada de cinci ani (2018-2023).Raportul anual Cisco privind internetul este o previziune/analiza globala, regionala si la nivel de tara, care evalueaza transformarea digitala si este dezvoltata de aceeasi echipa de analisti care a creat raportul Cisco Visual Networking Index (VNI). Raportul prezinta date despre retelele de banda fixa, Wi-Fi si mobile (3G si conexiuni inferioare, 4G, 5G).Sunt oferite proiectii cantitative privind cresterea numarului utilizatorilor de internet, a dispozitivelor si conexiunilor, precum si informatii privind performanta retelei. Sunt, de asemenea, furnizate analize si evaluari calitative in patru domenii strategice: aplicatii, securitate, transformarea infrastructurii si responsabilizarea angajatilor si a echipelor.