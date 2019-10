Rebegea (Ericsson): Implementarea retelelor 5G in Romania ar putea injecta in economie 3-4 miliarde de euro, in perioada 2020-2026

"Inca asteptam licitatia pentru spectrul 5G... Va risca Europa si, implicit, Romania sa ramana in urma celorlalte regiuni care sunt mult mai dezvoltate din punct de vedere al tehnologiei 5G? Sunt unii care considera ca nu este momentul oportun pentru 5G, ca tehnologia nu este matura, ca este prea scumpa... Sunt aici sa va spun la fel de direct ca Ericsson a lansat aproape 20 de retele comerciale pe patru continente ale globului, un numar de 27 de contracte facute publice. Deci, nu exista nicio bariera tehnologica. Tehnologia exista, e aici si poate fi accesata de oricine. 5G este cea mai sigura tehnologie de comunicatii care a fost inventata pana acum, in comparatie cu orice alt sistem de de comunicatie. In Coreea de Sud s-a atins cifra de 1 milion de subscriberi dupa numai 69 de zile de la implementare, batand recordul precedent al tehnologiei 4G care atinsese pragul de 1 milion de utilizatori dupa 80 de zile. Consumul de trafic de date a ajuns la 22 GB pe luna, de trei ori mai mult decat in retelele 4G. Valoarea adaugata economiei Romaniei, odata cu implementarea noilor tehnologii, care poate fi injectata in economia Romaniei ar fi de peste 40 de miliarde de euro, in perioada 2020-2026, iar 37% din aceasta valoare ar proveni din zona de 5G. Valoarea adaugata la economia tarii ar fi de 9 miliarde de euro pe tot ceea ce inseamna digitalizare, din care 3-4 miliarde de euro datorita retelelor 5G, in perioada de referinta", a declarat Rebegea, la editia a IX-a a ZF Digital Summit 2019.Conform reprezentantului Ericsson, politica de reglementare excesiva nu va putea asigura intregul potential al tehnologiei 5G."In prezent, aproximativ jumatate dintre operatori taxeaza suplimentar (premium) pentru serviciile 5G fata de 4G. De asemenea, aproape doua treimi dintre operatori pozitioneaza 5G ca serviciu exclusivist, high-end. Politica de reglementare excesiva nu va putea asigura intregul potential al tehnologiei 5G. Este foarte important ce isi doresc factorii decidenti fata de noua tehnologie. Se pare ca in lume exista doua scenarii principale. Primul scenariu este cel in care reglementatorul sau factorul politic isi doreste maximizarea beneficiilor upfront, adica a pretului platit de catre operator pentru licentele 5G si care inerent va duce la investitii mai mici si evident acoperire mai limitata. In acest scenariu, parerea noastra este ca 5G nu va fi altceva decat un 4G ceva mai rapid si poate mai eficient, dar care nu va aduce nimic spectaculos in zona telecom sau a altor industrii conexe. In opozitie cu acest scenariu, vorbim despre strategia de acoperire expansiva in care principalul obiectiv al guvernelor este asigurarea acoperirii, a calitatii retelelor si implementarea intr-un timp cat mai scurt", a explicat Dragos Mircea Rebegea.La inceputul lunii octombrie, vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), Eduard Lovin, declara, pentru AGERPRES, ca pe partea de calendar asumat de catre reglementator privind procedura de licitatie pentru 5G lucrurile sunt respectate, insa este nevoie si de Hotararea de Guvern care include preturile de plecare, act normativ care ar trebui "sa iasa in cateva zile, maxim o saptamana"."In momentul acesta, noi suntem in grafic cu termenul asumat intern de catre noi, dar global sunt deja intarzieri. Unele au fost induse de efectele Ordonantei de Urgenta date la finalul anului trecut si s-a intarziat cu remedierea unor prevederi ce afectau domeniul telecom din Romania. Apoi, trebuie data aceasta Hotarare de Guvern legata de preturile de plecare a licitatiei si, nu in ultimul rand, asa cum ne-au solicitat si operatorii, trebuie clarificate si celelalte aspecte legate de posibile standarde suplimentare in domeniul cybersecurity, al echipamentelor IT pe care vor trebui sa le cumpere si sa-si dezvolte retelele de generatie urmatoare. Hotararea de Guvern care include preturile de plecare in licitatia pentru 5G ar trebui sa iasa in cateva zile, maxim o saptamana. Nu stiu daca se va intampla asta, imi e greu sa spun...", a spus Lovin.ANCOM a anuntat, pe data de 7 iunie 2019, ca procedura de licitatie pentru acordarea resurselor de spectru disponibil in benzile desemnate pentru implementarea tehnologiei de noua generatie 5G urmeaza sa fie finalizata pana pe data de 31 octombrie, iar licentele de utilizare vor fi acordate pana la finalul anului.Calendarul aferent organizarii licitatiei pentru 5G a fost finalizat in data de 21 iunie in cadrul Consiliului Consultativ, iar documentul de pozitie se refera la acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil in benzile de frecvente de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si 3400-3800 MHz.Conform ANCOM, pana la data de 15 august 2019, se va propune modificarea TNABF (Tabelul national de atribuire a benzilor de frecvente radio) pentru a atribui banda de 700 MHz serviciului mobil terestru, in acest moment banda fiind atribuita serviciului de radiodifuziune. Aceasta masura este necesara pentru a putea acorda prin procedura de selectie spectrul disponibil in banda de 700 MHz, considerat adecvat pentru dezvoltarea viitoare a sistemelor de comunicatii mobile de banda larga.Totodata, pana la finalul lunii august 2019, Autoritatea va elabora si va finaliza, in urma consultarii publice cu industria, documentatia necesara organizarii efective a procedurii de selectie pentru acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil in benzile de frecvente de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si 3400 - 3800 MHz, urmand ca aceasta sa se desfasoare pana la data de 31 octombrie 2019.In luna decembrie a acestui an, licentele de utilizare a frecventelor radio vor fi acordate castigatorilor, ceea ce va face ca operatorii sa poata folosi o parte a spectrului castigat incepand cu data de 1 ianuarie 2020, iar pentru prima jumatate a anului 2020 sunt stabilite a fi finalizate actiunile privind incheierea acordurilor de coordonare referitoare la televiziunea digitala terestra cu Ucraina si a acordurilor bilaterale cu tarile vecine privind coordonarea utilizarii frecventelor pentru retele MFCN.Consolidarea industriei de telecomunicatii si adoptia de roboti software sunt subiectele centrale ale celei de-a IX-a editii a ZF Digital Summit 19, organizata la Bucuresti.