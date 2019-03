Romania s-a aflat pe locul 5 mondial in privinta vitezei la Internet, in 2018

"Desi domeniul securitatii cibernetice a fost fundamentat in jurul anului 2008, in Romania, cu ocazia Summit-ului NATO de la Bucuresti, anul 2010 este anul in care tara noastra a reusit efectiv sa demareze constituirea capabilitatilor de securitate cibernetica. Acest lucru s-a realizat pas cu pas, etapa cu etapa, pornind de la o dimensiune strategica, urmand legislatia, politicile sectoriale si o dimensiune institutionala in care s-au dezvoltat capacitati de identificare si contracarare a atacurilor cibernetice. De asemenea, cooperarea internationala si institutionala a fost si este foarte importanta. Anul 2018 a pozitionat Romania in privinta vitezei de Internet, pe locul 5 in lume, dupa Singapore, Suedia, Danemarca si Norvegia. Acest parametru de performanta al Romaniei a adus beneficii pentru mediul economic, dar in acelasi timp si riscuri si amenintari. In multe privinte, criminalitatea informatica din proximitatea Romaniei a profitat si a folosit tara noastra ca "intermediar" al atacurilor de acest fel", a spus Mazilu, care detine functia de CEO senior adviser Cybersecurity in cadrul Superbet.Acesta a mentionat, totodata, ca, pentru Romania, anul 2019 reprezinta un pas important in domeniul securitatii cibernetice, odata cu adoptarea Legii 362/2018, care transpune Directiva NIS - Networking Information Security, privind securitatea retelelor si a sistemelor informatice."Anul 2019 reprezinta un punct de cotitura in domeniul securitatii cibernetice. Avem o Lege, 362/2018, privind securitatea retelelor. Este o lege absolut noua, recenta, care transpune Directiva NIS 1148 si, in acest context, Romania se aliniaza la un cadru comun european de asigurare a unui nivel de securitate cibernetica pentru retelele informatice. Acest rezultat este un succes al Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, institutie care avut initiativa legislativa in acest domeniu", a subliniat Gabriel Mazilu.Rezultatele Cyber Barometrului Europ Assistance realizat de Lexis in noua tari, inclusiv in Romania, si publicat la jumatatea lunii februarie 2019, a aratat ca 40% din populatie s-a declarat ingrijorata de riscul unui atac cibernetic asupra tarii.Nivelul cel mare al ingrijorarii este in Spania, respectiv de 47%, dar si in Italia (39%).Editia din 2019 a Cyber Barometrului efectuata de Lexis la solicitarea Europ Assistance a fost realizata in 9 tari incluzand Statele Unite ale Americii, Italia, Franta, Spania, Elvetia, Austria, Ungaria, Republica Ceha si Romania. 800 de persoane cu varste cuprinse intre 25 si 75 de ani au luat parte la un studiu online personalizat pentru fiecare tara in parte. Studiul a fost efectuat in perioada noiembrie - decembrie 2018 si a acoperit patru subiecte cheie: activitatile online si strategii de protectie a datelor personale, ingrijorari privind activitatile digitale si online, evaluarea solutiilor de protectie cibernetica si digitala, respectiv intentia de achizitionare a acestor servicii de protectie digitala.Cybersecurity in tranzactiile cu monede virtuale, exemple de atacuri cibernetice si modul in care ne protejam de atacurile cibernetice sunt cateva dintre subiectele ce vor fi dezbatute, marti, la Cybersecurity Forum, organizat la Bucuresti.