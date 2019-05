SUA cer prudenta din partea aliatilor privind tehnologia 5G

"Numai sub conducerea unor guverne cu viziuni similare cu noi vom putea dezvolta, desfasura si gestiona infrastructuri de comunicatii 5G sigure si fiabile", a declarat Joshua Steinman, asistent al presedintelui american Donald Trump pentru securitatea informatica, in cadrul unei conferinte la Praga.Securitatea nationala este un criteriu obligatoriu in alegerea furnizorilor de tehnologii de comunicatii, a afirmat el, fara a pronunta numele Huawei.Steinman a indemnat guvernele care impartasesc aceasta idee sa nu se angajeze fata de un sistem sau fata de un furnizor inainte de a evalua tehnologiile disponibile si posibilele riscuri pe intreaga durata a ciclului de viata al unei retele 5G.Guvernul american a interzis agentiilor sale sa achizitioneze echipamente produse de compania Huawei, de teama ca serviciile de informatii chineze ar putea sa spioneze comunicatiile acestora si sa acceada la infrastructura esentiala din tara.Washingtonul invoca o lege chineza care obliga Huawei sa ajute autoritatile in colectarea de informatii si in furnizarea altor servicii.Comisarul european pentru securitate Julian King a avut o interventie in acelasi sens printr-un mesaj video. 'Avem nevoie urgenta de o actiune coordonata pentru a ne proteja infrastructurile digitale esentiale, mai ales in retelele 5G, care reprezinta un punct critic, potential de foarte mare importanta', a afirmat comisarul european."Deciziile la nivel national trebuie sa fie coordonate, intrucat au implicatii la nivel european", a adaugat el, precizand ca aceste recomandari 'nu vizeaza nicio companie si nicio tara' in particular.In decembrie, agentia ceha responsabila de securitatea cibernetica a avertizat fata de folosirea echipamentelor si software-ul Huawei, invocand un risc pentru securitatea nationala.Cu toate acestea, presedintele ceh Milos Zeman, cunoscut pentru viziunile sale prorusa si prochineza, s-a intalnit saptamana trecuta cu un responsabil Huawei la Beijing si l-a asigurat de sprijinul sau. "Campania impotriva Huawei nu se bazeaza pe nicio proba materiala", a insistat purtatorul sau de cuvant, Jiri Ovcacek, intr-un comunicat.Potrivit expertilor, grupul chinez isi devanseaza concurentii in privinta tehnologiei 5G, aceasta a cincea generatie de standarde pentru telefonie mobila ar putea permite schimbul de date de pana la o suta de ori mai rapid decat 4G.