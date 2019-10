UE considera cruciala introducerea rapida a tehnologiei 5G

Potrivit sursei citate, modificarile pe care tehnologia 5G le va genera in randul retelelor mobile, dispozitivelor si aplicatiilor necesita ca UE si statele membre "sa acorde o atentie deosebita pentru a asigura securitatea cibernetica a retelelor si a noilor servicii", insa "o introducere rapida a retelelor 5G este cruciala pentru a creste competitivitatea UE si necesita o abordare comuna" intr-o lume din ce in ce mai conectata.Fara a mentiona in mod deosebit producatorul chinez de echipamente de telecomunicatii Huawei Technologies, documentul citat de Reuters recomanda promovarea suveranitatii tehnologice europene si introducerea unor standarde si masuri de securitate "robuste" pentru toti producatorii si furnizorii de servicii importanti, de-a lungul intregului ciclu de viata a retelelor 5G.Finlanda, tara care in prezent detine presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene, si-a propus ca acest text sa fie adoptat in mod oficial la o reuniune a ministrilor europeni ai Comunicatiilor care va avea loc in luna decembrie.In Romania, la inceputul lunii octombrie, vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), Eduard Lovin, declara, pentru AGERPRES, ca pe partea de calendar asumat de catre reglementator privind procedura de licitatie pentru 5G lucrurile sunt respectate, insa este nevoie si de Hotararea de Guvern care include preturile de plecare, act normativ care ar trebui "sa iasa in cateva zile, maxim o saptamana".ANCOM a anuntat, pe data de 7 iunie 2019, ca procedura de licitatie pentru acordarea resurselor de spectru disponibil in benzile desemnate pentru implementarea tehnologiei de noua generatie 5G urmeaza sa fie finalizata pana pe data de 31 octombrie, iar licentele de utilizare vor fi acordate pana la finalul anului.