Viceguvernatorul BNR, Leonardo Badea: Tehnologia 5G ar putea fi declicul de dezvoltare a economiei

Aflat la seminarul EU-COFILE de la Sinaia, Badea a spus ca, daca ne referim la economia globala, asa cum spun si prognozele din ultimul timp, cresterea a incetinit, dar cu toate acestea, pietele financiare manifesta optimism privind stabilitatea situatiei globale.Leonardo Badea a mentionat: "Exista in economie momente in care se face un declic si in care asteptarile economice se modifica, urmare a aparitiei unui fenomen. Acum este momentul ca inclusiv in cadrul productiei industriale sa se dezvolte si sa intre noua tehnologie. Tehnologia 5G reprezinta in acest moment principala provocare care ar putea sa fie declicul de dezvoltare - acel impuls stimulativ pentru recrestere si intrarea intr-un nou ciclu de crestere (economica), inclusiv pentru productia industriala".Domnia sa sustine ca toate aceste lucruri vor trebui sa intre intr-o chestiune de ciclicitate, cresteri, descresteri, revenire: "Dar acest impuls, de introducere de tehnologie noua, de o crestere a productivitatii si oferirea de servicii si produse noi, inclusiv la nivelul productiei industriale, reprezinta principala provocare pentru perioada urmatoare. Insemnand pe termen scurt si mediu, nu pe termen lung".