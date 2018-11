Fostul director de cercetare al Cambridge Analytica, Chris Wylie, vine la How to Web 2018

Fostul director de cercetare al Cambridge Analytica a devenit cunoscut in lumea intreaga dupa ce, in luna martie a acestui an, a dezvaluit tacticile de influentare psihologica pe care compania sa le utiliza, incercand sa influenteze alegerile prezidentiale din 2016 ale SUA.Absolvent al Scolii Economice din Londra, Christopher Wylie este un cercetator si data scientist care a lucrat ca senior advisor atat pentru guvernul britanic, cat si pentru cel canadian si are o vasta experienta in utilizarea tehnologiei in vederea imbunatatirii comunicarii si a implicarii cetatenilor.El va urca pe scena How to Web 2018 in prima zi a evenimentului, 19 noiembrie, in sesiunea de deschideresi va vorbi despre cum tehnologia influenteaza democratiile la nivel global.Prezentarea lui Chris se aliniaza cu segmentul, gazduit de asemenea de scena principala.Chris este fostul director de cercetare al Cambridge Analytica, parte a SCL Group, companie subcontractata de armata Regatului Unit al Marii Britanii, specializata in razboiul informational.In aceasta calitate, Chris a fost martor la modul in care cultura, informatiile si algoritmii au fost transformate in veritabile arme folosite de armate, guverne si companii pentru a submina alegeri din intreaga lume.In 2018, Christopher a lucrat cu The Guardian si New York Times pentru a expune public modul in care datele personale ale utilizatorilor Facebook au fost exploatate si folosite impotriva cetatenilor obisnuiti.Chris a fost nominalizat de publicatia Times in topul celor mai influenti oameni din lume - Times 100 - pentru aportul sau in dezvaluirea riscurilor pe care le prezinta utilizarea necorespunzatoare a datelor si puterea tot mai mare a companiilor de tehnologie.Marturiile sale din Congresul Statelor Unite ale Americii si Parlamentul Britanic au servit drept un apel de constientizare pentru multi si au condus rapid la noi propuneri legislative in ambele tari.How to Web 2018 este organizat cu in parteneriat cu Bitdefender, Unicredit Romania si Fitbit, si cu sprijinul UiPath, KPMG, DLA Piper, European Investment Fund, Gecad, Orange Fab, Elrond, CleverBridge, Metro Systems, F6S si Adobe Romania.How to Web a fost lansat in 2010 si a devenit rapid unul dintre cele mai importante evenimente de tehnologie din Europa Centrala si de Est.Incepand din acest an, conferinta intra sub umbrela ANIS - Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii.Cele sapte editii How to Web derulate pana in prezent au adus laolalta peste 5000 antreprenori, investitori si profesionisti din industria de tehnologie si a sprijinit prin intermediul programului Startup Spotlight un numar de 200 de start-up-uri.Mai multe informatii se regasesc pe webite-ul evenimentului - www.howtoweb.co 20 ani de activitate in Romania. Infiintata in anul 1998, ANIS reprezinta interesele companiilor IT romanesti si sprijina dezvoltarea industriei locale de software si servicii, cresterea atat a companiilor implicate in proiecte de externalizare, cat si a celor care genereaza proprietate intelectuala, prin crearea de produse.Peste 130 de membri. In cadrul ANIS sunt reunite atat companii cu capital romanesc sau strain, mici sau multinationale, cu sedii in toate marile centre IT din tara, ceea ce asigura asociatiei reprezentativitate la nivel national.Peste 38.000 de angajati. Membrii ANIS genereaza un numar semnificativ de locuri de munca inalt calificata in societate.Peste 2,5 miliarde de euro cifra de afaceri. Veniturile anuale cumulate ale membrilor, plaseaza ANIS in zona actorilor cheie in ceea ce priveste amprenta economica in plan local.Mai multe informatii se regasesc pe pagina Asociatiei - www.anis.ro