How to Web 2019: SmartDreamers a castigat UiPath Automation Awards, categoria Scale-Up Automation

Concursul a atras peste 100 de startup-uri din Europa Centrala si de Est, iar batalia finala in cadrul categoriei a avut loc intre SmartDreamers (Romania), Aggero (Romania) si Applica AI (Polonia).In prima faza, cea a selectiei pentru prezentarea de pe scena How To Web 2019, SmartDreamers a reusit sa convinga juriul in legatura cu potentialul de schimbare a industriei de recrutare, prin introducerea automatizarii si a conceptelor de marketing.Juratii au tinut cont de viziunea echipei, potentialul solutiei tehnologice si nivelul de scalabilitate al acesteia la nivel global. Totodata, solutia SmartDreamers a fost apreciata pentru ca vine in intampinarea nevoilor actuale din piata recrutarii.In cadrul pitch-ului care a avut loc pe 30 octombrie la Bucuresti, doi dintre co-fondatori, Adrian Cernat si Mihai Ceusan, au prezentat principalele avantaje pe care automatizarea le aduce in procesul de recruitment marketing si modul in care SmartDreamers sprijina eforturile de job advertising si employer branding."Suntem incantati de obtinerea acestui premiu, in conditiile in care peste 100 de aplicanti din 12 tari s-au inscris in concurs, la ambele categorii. Faptul ca juriul a votat solutia noastra de recruitment marketing drept castigatoare este o dovada a impactului pe care SmartDreamers il va avea si pe viitor pentru companiile globale. Incepand cu 2018, am facut pasi importanti in aceasta industrie lucrand cu branduri ca L'Oreal si Siemens, iar planul nostru de a sprijini prin automatizare eforturile de talent acquisition si promovarea imaginii de angajator vor continua", a spusUiPath Automation Awards a avut loc pe scena How To Web 2019, cuprinzand doua categorii de concurs. Prima dintre acestea, Start-up Automation, a avut drept competitori in finala trei nume importante din industria startup-urilor: Bulletproof AI (Cehia), Edward.AI (Polonia) si Nifty learning (Romania).Competitia in cadrul acestei categorii a fost castigata de echipa Edward.AI. La cea de-a doua categorie, Scale-up Automation, SmartDreamers va beneficia de o recomandare UiPath catre 4 clienti internationali ai companiei, suport tech, de marketing si oportunitati de prezentare a produsului intr-o serie de evenimente internationale marca UiPath.SmartDreamers este o solutie software de Recruitment Marketing Automation utilizata de catre companii enterprise sau in crestere accelerata. Branduri precum L'Oreal, Siemens, Temenos sau UiPath utilizeaza SmartDreamers ca un centru de comanda in recrutarea online.SmartDreamers a fost fondata in 2014, la Targu Mures, iar in prezent are operatiuni in Europa, Statele Unite si regiunea Asia-Pacific.