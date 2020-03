S-a lansat cemafac.ro: Un ghid cu reguli de interactiune, actiune si comportament

Vrem sa facem lucrurile mai simple pentru noi toti. Cemafac.ro este un ghid cu reguli de interactiune, actiune si comportament, recomandate in aceasta perioada de criza in care ne confruntam cu raspandirea foarte rapida a infectiei cu coronavirus.Vrem sa aducem mai aproape de voi regulile de baza recomandate de autoritati de la care este indicat sa nu ne abatem in aceasta perioada.cemafac.ro este un proiect realizat pro-bono de voluntarii Code for Romania, organizatie neguvernamentala independenta, neafiliata politic si apolitica. Proiectul este realizat in cadrul Code for Romania Task Force in parteneriat cu Guvernul Romaniei prin Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei si Departamentul pentru Situatii de Urgenta. cemafac.ro este un ghid simplu si practic bazat pe scenarii posibile prin care populatia Romaniei poate trece. Aceasta platforma te va ghida prin situatii variate si te va aduce mai aproape de masurile recomandate de autoritati pentru o mai buna protejare a ta, a familiei si a comunitatii tale in aceasta situatie de urgenta.O functie importanta a solutiei cemafac.ro este chestionarul de evaluare simptome dezvoltat in parteneriat cu DSU, pentru a identifica gradul de risc propriu in ideea de a vedea ce pasi ai de urmat mai departe, in functie de starea ta de sanatate si de actiunile intreprinse in ultima perioada.Alte sectiuni din website-ul cemafac.ro trateaza subiecte precum Transmitere si simptome, Cum ne protejam, Adaptare si rezistenta cat si informatii folositoare Pentru cei care ofera ajutor.Informatiile publicate pe cemafac.ro reprezinta sursa oficiala de informare pentru public si reprezentantii media, elaborata in parteneriat cu Guvernului Romaniei prin Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei si Departamentul pentru Situatii de Urgenta si referire la situatia in plina desfasurare, cauzata de raspandirea infectiei cu Coronavirus (COVID-19).Proiectul cemafac.ro este a doua solutie lansata, parte dintr-un ecosistem de sase solutii digitale dezvoltate de voluntarii Code for Romania, menit sa lupte cu efectele COVID-19. Alaturi de datelazi.ro si stirioficiale.ro, proiectul cemafac.ro completeaza ecosistemul COVID-19, punct central de informare despre efectele pandemiei in Romania.Celelalte solutii digitale din ecosistemul dezvoltat de Code for Romania Task Force in parteneriat cu Guvernul Romaniei prin Agentia de Digitalizare a Romaniei care urmeaza a fi lansate in zilele imediat urmatoare sunt: stamacasa.ro este o solutie digitala cu ajutorul careia reducem suprasolicitarea numerelor de urgenta, colectam rapid informatii de la o populatie foarte mare si facilitam astfel o evaluare constanta a situatiei, oferind sprijin in managementul cazurilor pentru autoritati; datelazi.ro este locul unde vei afla dimensiunea corecta a efectelor cauzate de COVID-19 in Romania, direct din surse oficiale, diminuand panica si dezinformarea prin stimularea transparentei; rohelp.ro este o solutie digitala cu ajutorul careia se va putea face colectarea coerenta si in siguranta a ajutoarelor, de orice fel, prin conectarea ONG-urilor abilitate cu oferta de resurse pusa la dispozitie. diasporahub.ro este platforma digitala cu ajutorul careia reducem suprasolicitarea numerelor de urgenta, colectam rapid informatii de la o populatie foarte mare si vom facilita o evaluare constanta, oferind sprijin in managementul cazurilor pentru reprezentantii autoritatilor romane in tara de resedinta.Pe langa cele sase solutii identificate care se afla deja in dezvoltare spre a fi lansate saptamana aceasta, exista in analiza si prototipare alte solutii care vor lupta in mod eficient si strategic cu efectele produse de COVID-19.Multumim ING Bank, Fundatia Vodafone Romania si Romanian American Foundation pentru sprijinul oferit proiectului Code for Romania Task Force.