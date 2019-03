Cel mai bogat roman, Ion Tiriac, a urcat 49 de pozitii in topul Forbes

Comparativ, anul trecut, Ion Tiriac ocupa locul 1.867 la nivel mondial in topul Forbes, tot cu o avere de 1,2 miliarde de dolari.Potrivit AFP, la varf, nu exista modificari in clasamentul celor mai bogati oameni ai lumii, fondatorul Amazon, Jeff Bezos, ramanand cel mai bogat am al lumii, in fata lui Bill Gates si Warren Buffett, insa Mark Zuckerberg a pierdut trei pozitii iar Michael Bloomberg a castigat doua pozitii.Potrivit clasamentului anual publicat marti de Forbes, averea lui Jeff Bezos, 55 de ani, s-a marit cu 19 miliarde de dolari in ultimul an, pentru a ajunge la 131 miliarde de dolari. Jeff Bezos si-a majorat avantajul care il separa de numarului doi, Bill Gates, a carui avere a urcat pana la 96,5 miliarde de dolari, de la 90 miliarde dolari anul trecut.Urmeaza in ordine, Warren Buffett, cu o avere de 82,5 miliarde de dolari, in scadere cu 1,5 miliarde dolari, si francezul Bernard Arnault, presedintele grupului francez LVMH, cel mai bogat om din Europa.In schimb, fondatorul retelei de socializare Facebook, Mark Zuckerberg, a cazut de pe locul 5 pe locul 8, in conditiile in care averea sa este cu aproape noua miliarde de dolari mai mica. Chiar daca este cel mai bogat dintre primii 10 cei mai bogati oameni ai lumii, Mark Zuckerberg este devansat de mexicanul Carlos Slim, miliardarul spaniol Amancio Ortega, proprietarul Zara, si co-fondatorul grupului american Oracle, Larry Ellison.Michael Bloomberg, fondatorul agentiei de informatii financiare cu acelasi nume si fost primar al New York-ului, a urcat pe locul 9 in topul Forbes, de pe locul 11 anul trecut, in conditiile in care averea sa a urcat pana la 55,5 miliarde dolari, de la 50 miliarde dolari anul trecut.Americanii domina in continuare acest clasament, cu 14 din primii 20 de miliardari. Franta numara doi reprezentanti: Bernard Arnault si Francoise Bettencourt-Meyers, mostenitoarea L'Oreal, care se claseaza pe locul 15 si este singura femeie din primii 20 cei mai bogati oameni ai lumii.Printre ceilalti non-americani din primii 20 miliardari se numara indianul Mukesh Ambani, presedintele Reliance Industries, locul 13, si chinezul Ma Huateng, presedintele grupului de Internet Tencent, locul 20.Forbes subliniaza ca un numar record de 994 de persoane inclusi pe lista celor mai bogati oameni ai lumii au o avere mai mica in acest an decat anul trecut.