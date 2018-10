Consiliul Fiscal avertizeaza ca ar trebui regandite impozitarea muncii si sistemul de asigurari sociale

"Trebuie sa ne gandim la impozitarea muncii intr-adevar, dar cred ca problemele cele mai mari le avem la CAS, daca ma intrebati pe mine. Adica avem o cota foarte mare de CAS (contributia de asigurari sociale, n.r.) pentru salarii in timp ce pentru alte forme de venit e pur si simplu nimic, impozitare la nivelul salariului minim", a declarat Ionut Dumitru, intrebat despre declaratiile economistului-sef al Bancii Mondiale pentru Europa si Asia Centrala, Hans Timmer, pe tema impozitarii in Romania.In ceea ce priveste o eventuala regandire a cotei unice de impozitare, Ionut Dumitru a spus ca nu doreste sa comenteze pentru ca este o chestiune ideologica."Cred ca inainte de a ne la gandi la cota unica sau impozitare progresiva trebuie sa ne gandim la sistemul acesta de asigurari sociale daca este bine asezat. In mod cert nu", a mentionat Ionut Dumitru.Hans Timmer, economist-sef al Bancii Mondiale pentru Europa si Asia Centrala, a declarat, vineri, ca Guvernul ar trebui sa regandeasca intregul sistem de protectie sociala din Romania, intrucat tinerii nu gasesc nicio forma de protectie in mecanismul actual, iar autoritatile sa ia in calcul inclusiv renuntarea la cota unica in favoarea unui impozit progresiv."Sfatul nostru ar fi sa reganditi tot sistemul de taxare a pietei muncii, in coordonare cu alte state din regiune, nu doar sa faceti mici schimbari. Nu va putem spune noi care este solutia, dar trebuie sa analizati totul, inclusiv cota unica si daca ar fi bine sa implementati un sistem de taxare progresiva, adica cei care un venit mai mare sa plateasca mai mult", a sustinut Timmer.