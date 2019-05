Bonami are un nou CEO, Pavel Voparil

Pavel Voparil a lucrat in conducerea editurii Economia si a portalului Centrum.cz dar si pentru firma de consultanta McKinsey. El vine din pozitia de venture partener in grupul de investitii Miton, ce detine printre altele si Bonami. Anul trecut, Miton a devenit cel mai mare jucator de pe piata ceheasca dupa vanzarea site-ul cu reduceri, Slevomat.", a afirmat noul CEO Pavel Voparil, adaugand: "David Siska a lucrat la Bonami inca de la fondarea companiei, iar pentru o perioada de trei ani a fost CEO. Dupa incheierea mandatului, la finalul lunii mai, el va continua alaturi de grupul Miton cautand noi oportunitati pentru portofoliul actual, precum si noi investitii. De asemenea, va fi implicat in activitatea Bonami ca actionar minoritar si membru in consiliul administrativ.Magazinul online cu mobilier si accesorii pentru casa s-a lansat in Republica Ceha in ianuarie 2013. In 2014 s-a extins in Polonia, un an mai tarziu in Slovacia si apoi in Romania, iar anul trecut in Ungaria.Bonami este un proiect al grupului de investitii Miton. In 2018, obiectivul Bonami a fost sa atinga o cifra de afaceri de 40 de milioane euro, iar prognoza pentru 2019 este de 60 de milioane euro.