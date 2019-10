Dilema fondatorului: Ce tip de CEO sa aleg?

Este dilema oricarui CEO nou investit in functie.Ca fondator al companiei PKF Finconta am avut mereu mereu clar in minte de ce vreau in compania mea un CEO orientat pe termen-lung in toate aspectele afacerii. Dar exemplele majoritare, chiar si din Romania, inclina balanta spre dorinta de a avea rezultate mari pe termen scurt. De aceea vreau sa clarific beneficiile acestei abordari diferite.Daca mandatul uni proaspat-numit CEO nu prevede termeni si conditii explicite de exercitare a rolului atunci fiecare decident are de ales intre cele doua alternative. Pentru unii dintre acesti CEO, din pacate, teoria obiectivelor de termen lung se dovedeste de multe ori nepractica in conditiile oportunitatilor care convertesc rapid in rezultate, pe durata scurta a madatului lor. Acesti CEO spun ca mediul turbulent de afaceri caracterizat de volatilitate, impredictibilitate, complexitate si ambiguitate pune sub semnul intrebarii strategiile care sondeaza perspectiva urmatorilor 5-7 ani.Cu toate acestea rezultatele studiului realizat de McKinsey Global Institute arata ca acele companii care au o abordare de termen lung isi depasesc concurentii pe tot setul de indicatorii financiari. In aceste conditii putem spune ca gratificarea imediata prin rezultate nu tine loc de performanta financiara pe termen lung. Dar ce inseamna termen lung si ce indicatori financiari contine?Aceeasi sursa defineste centrarea pe termen lung in functie de trei indicatori ai orientarii companiei si care contin chiar si marja de crestere sustenabila, venituri trasabile privind fluxul de numerar si investitiile din companie demonstrat mai bune decat companiile cu o abordare pe termen scurt. Asadar cei trei indicatori ai orientarii companiei pe termen lung sunt:Rezultatele acestui studiu demonstreaza ca doar 4% dintre CEO indraznesc sa schimbe abordarea de la cea centrata pe rezultate imediate la cea pe termen lung. De asemenea studiul arata ca de cele mai multe un CEO a ocupat acelasi rol la o alta companie concurenta din aceeasi industrie. Acest aspect demonstreaza ca au increderea si dorinta de a avea un palmares profesional.Acei CEO care au ales abordarea pe termen lung au facut alegeri mult mai strategice precum reimprospatarea echipei manageriale sau revizuirea planurilor strategice initiale, au investit mai mult in cercetare dezvoltare chiar cu riscul de a rata atingerea obiectivelor pe termen scurt. Au crescut marjele intr-un mod sustenabil prin diversificarea si extinderea in alte arii geografice si au generat venituri reale, identificabile in fluxul de numerar si nu raportari care sa ofere decupaje contabile de performanta operationala.