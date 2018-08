De vorba cu Paraschiva Capraru: Cum ne impiedica tentatiile sa ne atingem potentialul profesional?

Cum definim tentatiile in contextul unui loc de munca? Ne puteti da cateva exemple?

Ce inseamna potentialul unei persoane din punct de vedere profesional?

Cum isi poate da seama un manager ca este prins intr-un cerc vicios al tentatiilor?

Care sunt tentatiile cu care se confrunta cel mai des echipele si ce poate face un manager in aceasta privinta?

lupta intre diferite departamente pe motivul unei mai mari importante in organizatie,

diferentele de opinie dintre manageri fara a lua in considerare faptul ca fiecare echipa are aportul ei in constructia organizationala,

tergiversarea luarii unor decizii importante de catre boardul unei companii,

manifestarea unor valori incerte in contradictie cu cele declarate,

neadaptarea la schimbarile din piata si neluarea in considerare a feedback-ului clientilor,

supraincarcarea performerilor pentru ca ei stiu mai bine ce au de facut si pot mai mult,

disponibilitatea scazuta pentru a intelege perspectiva celuilalt.

In cazul in care un manager nu-si atinge potentialul, care sunt efectele negative asupra echipei?

Ne puteti oferi cateva sfaturi de combatere a tentatiilor la locul de munca pentru manageri?

Ce ii sfatuiti pe manageri sa faca pentru a-si indeplini obiectivele profesionale si pentru a-si sustine echipa sa-si atinga potentialul?

obiectivele trebuie sa vizeze punctele forte, ci nu slabiciunile;

stabilirea lor trebuie sa implice persoana sau echipa in cauza;

planul de indeplinire a obiectivelor sa favorizeze manifestarea creativitatii pentru a permite adaptarea la ceea ce se va intampla in practica;

sa fie in zona imediata celei achizitionate deja;

sa tina cont de ritmul de invatare.

Acestea sunt doar o parte dintre constatarilePasiunea pentru diversele tipologii umane si studiile de specialitate au determinat-o pe Paraschiva sa se dedice de mai bine de 16 ani intelegerii modului in care actioneaza oamenii.De asemenea, prin intermediul cunostintelor si experientei acumulate de-a lungul timpului, ea contribuie la a-i ajuta pe manageri sa isi gestioneze mai bine echipa, dar si propria cariera.Avand in vedere ca munca este un factor decisiv pentru fiecare dintre noi, am rugat-o sa ne vorbeasca in detaliu despre tentatiile cu care se confrunta managerii in desfasurarea job-ului.Fiecare echipa sau organizatie functioneaza pe baza unor reguli sau limite si trebuie sa intreprinda anumite actiuni intr-un interval de timp. Tentatiile reprezinta acele moduri de a derula activitati care sunt in afara cadrului stabilit, care ofera cai scurte, nu intotdeauna morale sau care consuma timp si energie fara a oferi satisfactii pe termen lung.Exemple de astfel de tentatii ar fi: dezbaterile care nu au o finalitate, ci manifestarea unei superioritati, barfa, criticarea celorlalti, realizarea unor activitati stiute in locul delegarii responsabilitatii, pierderea in detalii nesemnificative ori rezolvarea unor situatii prin accese de furie.Tentatiile ne abat de la atingerea obiectivelor propuse. Sunt calul troian caruia ii permitem sa ne acapareze atentia, renuntand astfel la a mai fi concentrati asupra telurilor propuse.Potentialul este legat de talent si de zona de proxima dezvoltare, asa cum o denumea Vigotsky. Psihologia generala defineste talentul ca fiind forma cea mai inalta de manifestare a aptitudinilor. Aptitudinea este la randul ei o insusire fizica (spre exemplu, auzul muzical) sau psihica (cum ar fi inteligenta) care permite executarea cu succes a unor activitati. Practic, aptitudinile contin atat elemente innascute cat si dobandite.Cu cat exista o mai buna potrivire intre talentele pe care le detinem si rolul profesional pe care il indeplinim, cu atat sansa manifestarii propriului potential este mai mare. Profesionistii sau maestrii sunt acele persoane constiente de talentul lor si care depun eforturi consistente pentru rafinarea acestuia, dorinta de perfectionare continua fiind una din cele mai importante forme a motivatiei lor.Manifestarea potentialului depinde de doua aspecte foarte importante: cat de bine se cunoaste acea persoana pe ea insasi si cat de mult sprijin primeste din partea unor terte persoane semnificative pentru depasirea nivelului actual de dezvoltare.Pe scurt, potential inseamna ceea ce putem deveni, implica o miscare continua de dezvoltare care nu e intodeauna comoda, dar care ofera posibilitatea trairii unor sentimente de implinire, bucurie si uimire ce nu pot fi accesate altfel. Exprimarea propriului potential este contagioasa, produce incantare si dorinta de autodepasire si celor care sunt martori la proces, nu doar persoanei in cauza.Atunci cand oamenii din echipa sunt demotivati, extrem de critici unii cu altii, cand angajamentul pentru obiectivele comune este scazut, cand sunt urmariti doar indicatorii cantitativi, nu si cei calitativi, cand asumarea responsabilitatii pentru rezultate lipseste, cand izbucnirile nervoase tin locul unor dezbateri sau cand propria motivatie este scazuta.Cateva exemple de tentatii pot fi:In astfel de situatii, managerul poate face o evaluare a ceea ce se intampla in functie de patru variabile: obiective, roluri, metode sau proceduri si tipul de relatii, iar apoi poate implica intreaga echipa in clarificarea si asumarea lor.Pentru a intelege insa tipurile de relatii existente in cadrul echipei si pentru a sti cum pot fi acestea gestionate corespunzator este nevoie ca managerii sa cunoasca trairile fiecarui membru al echipei in raport cu munca pe care o indeplineste. Toate aceste lucruri, precum si modul in care o echipa poata sa atinga urmatorul nivel de performanta se pot invata in cadrul cursului de Inteligenta Sociala si Emotionala pentru manageri pe care il voi sustine incepand cu data de 4 Septembrie in Bucuresti.Mai sunt doar doua locuri disponibile la acest curs.Manifestarea propriului potential ne face sa simtim ca putem contribui la un bine comun, ca avem un rost si un sens prin ceea ce facem. Ori aceste lucruri se pot exprima doar intr-un sistem de relatii care stimuleaza cresterea si dezvoltarea, care pun accent pe invatarea continua, care favorizeza explorarea unor teritorii noi, necunoscute, atat la nivel intern, cat si la nivel extern.Atunci cand un manager primeste putin din partea superiorilor si a organizatiei, va oferi la randul lui putin si acest lucru se va vedea in rezultatele si in atmosfera de lucru.Nu as spune combaterea tentatiilor, ci constientizarea lor si identificarea modalitatilor sanatoase de rezolvare a situatiilor problematice. E nevoie de un proces permanent de reflectie, de autocunoastere si cunoastere a celorlalti privind valorile morale pe care le manifesta, nu doar le proclama.Tentatia de a folosi cai scurte exista in fiecare dintre noi, insa respectarea limitelor solicita efort si colaborare. Datorita educatiei devenim atenti la respectarea celuilalt, iar in timp, ne dam seama ca doar asa putem deveni sustenabili.Relatia dintre obiective si manifestarea propriului potential poate fi de sustinere reciproca in cazul in care atunci cand s-au stabilit obiectivele, s-a luat in considerare si ceea ce isi doreste sa devina acel om sau acea echipa.Raspunsul la intrebareane poate oferi gradul de potrivire dintre orientarea pe termen scurt sau pe termen lung a activitatii echipei, dintre nevoile de business si nevoile de dezvoltare a persoanei sau a echipei.In cartea, autorii Daniel Goleman, Anne McKee si Richard Boyatzis ofera cateva sugestii de imbunatatire a modului de stabilire a obiectivelor si anume:Toate acestea au rolul mutarii accentului de lala, care sa includa dorintele persoanei sau echipei respective referitoare la ceea ce vrea sa devina.