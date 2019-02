Tu stii cum sa maresti productivitatea oamenilor cu care lucrezi?

Designul biroului

Program flexibil

Comunicarea deschisa si feedback-ul

Prezenta plantelor in birou

Un studiu facut de Universitatea din Warwick a descoperit ca productivitatea intr-o companie creste cu 12% atunci cand angajatii sunt fericiti! De asemenea, alti cercetatori au afirmat ca, in domeniile creative, salariatii multumiti au o productivitate cu 50% mai mare! Acestia isi indeplinesc task-urile, chiar si cele care nu sunt pe placul lor, mai bine si mai repede.Toate aceste lucruri se traduc in: profit mai mare al business-ului tau si o loialitate puternica din partea celor cu care lucrezi. Asadar, daca iti doresti o afacere de succes, trebuie sa acorzi o atentie sporita acestui aspect.Avand in vedere faptul ca persoanele petrec cea mai mare parte din zi la job, decorul trebuie sa fie unul placut si confortabil. Spatii mari, deschise, zone de relaxare, scaune pentru birou ergonomice, culori placute, decoratiuni ce incurajeaza creativitatea si chiar o biblioteca sunt doar cateva dintre lucrurile care s-au dovedit a fi eficiente la acest capitol.Chiar daca nu ai un buget foarte mare la dispozitie, este important sa investesti in piese de mobilier si accesorii de birou de calitate, comode si in amenajarea unui loc in care angajatii se pot destinde cateva minute pe zi, fie ca este vorba despre un balcon sau o sala cu canapele, fotolii si carti.In acest fel, starea psihica, dar si cea fizica vor fi considerabil imbunatatite, ceea ce va avea un efect pozitiv si asupra productivitatii echipei!Foarte multi antreprenori nu inteleg faptul ca fiecare persoana are un ritm propriu si un interval orar in care functioneaza la capacitate maxima, chiar si cand vine vorba despre job. Unora le place sa se trezeasca de dimineata si sunt eficienti incepand cu ora 9, in timp ce altii prefera sa lucreze dupa-amiaza.In domeniile in care se poate, adoptarea unui program flexibil este o idee foarte buna, de a caror beneficii se vor bucura atat angajatii, cat si cei care conduc compania!Multi manageri au tendinta de a oferi feedback doar cand este vorba despre greseli sau situatii negative, iar incurajarea si recunoasterea meritelor angajatilor este aproape inexistenta. In timp, acest lucru duce la frustrari si la lipsa chefului de a indeplini task-urile cat mai corect.Angajatii considera ca nu merita efortul de a face tot ce este posibil pentru ca totul sa mearga bine, pentru ca oricum nu vor fi apreciati. Pentru ca business-ul tau sa aiba succes, este important sa comunici in permanenta cu echipa ta, sa stie ca esti la curent cu performantele lor, atat pozitive, cat si negative si sa le oferi tot timpul feedback!Un gest marunt, cum este achizitionarea plantelor pentru birou, poate avea efecte foarte mari, asa cum s-a dovedit in urma studiilor de specialitate! Prezenta acestora are numeroase beneficii, precum infrumusetarea decorului, reducerea stresului si obtinerea unui aer mai proaspat si mai curat! Citeste mai multe aici Tu ce faci pentru a spori productivitatea angajatilor tai?