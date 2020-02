Cum putem sa facem Agile altfel? Interviu cu Daniela Ganea, Colors in Projects

Agile Mammoths Games revine pe 12 martie in Cluj-Napoca

Daniela, ce inseamna evenimentele pentru tine? Povesteste-ne despre experienta ta, cu ce difera de cea a publicului larg?

Ce le-ai spune, celor care nu au auzit de Mamuti pana acum, despre conceptul evenimentului Agile Mammoths Games?

Ce invitati avem anul acesta?

An introduction to smart use cases - trainer Sander Hoogendoorn (13 martie 2020)

From Vision to Commitments - trainer Bogdan Muresan (13 martie 2020)

Have a Nice Conflict - trainer Alexandru Ionescu (13 martie 2020)

SAFeĀ® for Teams (cu certificare) - trainer Arik Diamant (13-14 martie 2020)

Cu ce vor pleca acasa?

Daniela, un ultim mesaj pentru cititori?

Daniela Ganea, Project Manager in cadrul companiei, ne va povesti despre evenimentul care poate sa iti schimbe perceptia despre ce inseamna invatarea prin joc.Hmm... Ce intrebare grozava, asta inseamna sa va divulg cate ceva din culise evenimentului. Vorbim despre putin timp liber, creativitate in gasirea de idei, solutii, munca sub presiune (timp, bugete, furnizori, parteneri), dar si rezultate frumoase. Experinta noastra (a echipei) incepe cu mult timp inainte de ziua evenimentului, cu 6 luni inainte.Cu ce difera evenimentul pentru mine fata de cum il simt particiantii? Sa vedem... in timp ce participantul vine sa ii cunoasca pe speakerii internationali sau sa invete metode noi de a aplica Agile prin participarea la diferite activitati, treaba mea este sa ma asigur ca ei se bucura de eveniment si de experientele create acolo, ca mai apoi sa le implementeze si in echipele lor.Asta inseamna setarea tuturor detaliilor, precum: agrearea speakerilor, pregatirea promovarii, realizarea parteneriatelor media, pregatirea continutului, pregatirea logisticii pentru inainte si in timpul evenimentului, sa nu uitam de promovarea post-eveniment si raportul de incheiere proiect. Da... sunt peste 100 de activitati de realizat de catre echipa.Fata de acum 7 ani, cand am inceput seria acestui eveniment, Clujul s-a dezvoltat foarte mult in materie de evenimente, astfel Agile Mammoths Games trebuie sa vina cu ceva diferit, de aceea, nu este doar o conferinta dedicata specialistilor din industria IT, ci si pasionatilor de Agile.Este o intreaga aventura in echipa, o competitie unde scopul principal este invatarea sau consolidarea notiunilor de Agile Project Management intr-o atmosfera distractiva si dinamica.Suntem nerabdatori sa putem reveni cu conceptul nostru - Learning by having fun - de la ultima editie: peste 17 echipe de participanti s-au "luptat" invatand pe parcursul zilei.Cum au facut asta? Prin participarea la workshop-uri pe teme Agile, BoardGames, teste de management de proiect traditional sau agile, prezentari scurte, treasure hunt si studii de caz.Anul acesta suntem mai ambitiosi, temele workshop-urilor vor tinde spre subiecte ceva mai avansate, si am introdus si sesiuni de experience sharing si coaching. Totul, evident, legat de abordarile Agile.Pentru editia din 2020, il avem invitat pe Sander Hoogendoorn, care ne va vorbi despre How to survive complex and chaotic contexts. Collectives and teams beyond traditional Agile and Scrum.De asemenea, participantii vor avea ocazia sa descopere, pe parcursul competitiei, workshopuri sustinute de Sinziana Popa, Sorin Sfirlogea, Bogdan Muresan si Arik Diamant.O alta misiune va fi aceea de a participa la Agile Talks, prezentari scurte pe teme de Agile Project Management, bineinteles, unde vor avea ocazia sa interactioneze cu: Dan Suciu, Andreea Parvu, John Bax, Ovidiu Matan, Ruxandra Banici, Ciprian Sorlea, Cristian Cazan, Sergiu Pocan, Dan Mocan si multi altii.De asemenea, dupa conferinta, vom organiza 4 training-uri, in paralel, in care participantii pot sa aprofundeze unul dintre subiectele de mai jos:Nu in ultimul rand, vor intalni si vor impartasi din experienta lor alaturi de colegi developeri, solution arhitects, team leaderi din industria IT dar si pasionati de Agile din domenii Non-IT.In primul rand, vor avea ocazia sa invete sau sa isi consolideze cunostintele de Agile si Lean intr-o atmosfera distractiva si dinamica.In al doilea rand, prin natura competitiei, participantii vor exersa lucrul in echipa, cu scopul de a aduna cat mai multe puncte. Si, bineinteles, nu vor lipsi premiile surpriza.Dragi, pasionati de Agile, va asteptam cu mult drag pe 12 martie, in Cluj-Napoca, la Grand Hotel Italia, la cea mai mare "FUN-ference" pe teme Agile.Iar daca doriti sa va inscrieti sau sa aflati mai multe detalii, o puteti face accesand link-ul http://colorsinprojects.ro/evenimente/ De asemenea, ne puteti urmari in social media pentru a ramane la curent cu toate noutatile si surprizele pe care le pregatim. ( Youtube Vino si tu! Locurile sunt limitate!