O viata dedicata filantropiei, intr-o tara stapanita de saracie #Interviu cu Diana Paius, Fundatia Bethany

Fiecare obiect scos la licitatie poarta in el doua valori pretioase: talentul si generozitatea.

Ce asteptari ati avut si ce v-ati propus sa faceti cu banii stransi la Balul de la Castel?

Care este situatia in Romania in ceea ce priveste abandonul scolar si ce este de facut?

Ce indemnuri ati avea pentru autoritati?

Care au fost cele mai mari realizari pe care le-ati avut impreuna cu aceasta fundatie?

Americanii de la Bethany Christian Services au identificat problemele sociale grave cu care se confrunta Romania inca din 1991, cand au creat fundatia locala Bethany."Era imediat dupa revolutie si nu existau mai deloc servicii de protectie sociala pentru copiii aflati in orfelinate, iar saracia era o constanta a tarii noastre", isi aminteste Diana Paius, manager al Fundatiei Bethany.Diana Paius este absolventa a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, sectia de Comunicare si Relatii Publice. Cariera sa a inceput cu Bethany, acum mai bine de 14 ani, cand inca era in liceu."De fapt, la acel moment, putine stiam eu despre cariera, dar mi-a placut sa fac voluntariat aici, sa cunosc oameni si sa simt ca incep sa am un rost. Am devenit apoi coordonator de voluntari in cadrul fundatiei, iar din 2009 am preluat mandatul de manager. Asadar au trecut deja 10 ani de cand construim impreuna proiecte si evenimente pentru copii si comunitate", povesteste ea.Primele lor directii in acest sens au fost cele de prevenire a abandonului copiilor si de incurajare a adoptiilor.Au lucrat foarte mult si pentru profesionalizarea sectorului public in aceste directii, au format sute de specialisti care lucrau apoi cu familii si copii aflati in dificultate."Am facut toate aceste lucruri pentru ca drepturile copiilor sa fie respectate si asumate, atat de autoritati, cat si de familiile din care proveneau acesti copii vulnerabili", povesteste ea.Serviciile de terapie recuperatorie pentru copiii cu dizabilitati sunt de departe insuficiente in Romania. De altfel, acesta a fost motivul pentru care, in 2012, Fundatia Bethany a organizat prima editie a Balului de La Castel. In 2012, organizatia a deschis un centru de recuperare, unde copiii au parte de sedinte de terapie gratuite.Acest centru a fost sustinut cu precadere, de-a lungul timpului, din sumele obtinute la balul caritabil de La Castel si in continuare are nevoie de multa sustinere.Se poate ca terapia sa dureze ani de zile pentru ca un copil sa faca progrese. E nevoie de rabdare din partea parintilor mai ales, dar si de perseverenta si, desigur, de investitie financiara consistenta din partea organizatiei.A doua directie o constituie educatia copiilor din medii dezavantajate. Fundatia Bethany sustine 50 de copii din satele din judetul Iasi cu burse pentru a putea merge la liceu. Programul e mult mai complex, de altfel, si presupune sustinere nu doar financiara pentru copii, ci si indrumare, orientare profesionala si facilitarea contactului cu contexte profesionale care sa-i ajute sa inteleaga ce li se potriveste, povesteste Diana Paius, Managerul Fundatiei Bethany.Editia din acest an a evenimentului a adunat la un loc aproximativ 350 de oameni generosi, care au pus umarul la strangerea sumei record de, fonduri ce se vor indrepta catre copiii care au nevoie de sprijin."Talentul, pentru ca avem in licitatie lucrari ale unor artisti contemporani foarte apreciati, atat in tara, cat si peste hotare, precum Stefan Caltia, Vladinsky, Alexandros Karciukas, Liviu Sandulache, Miruna Cojanu, Irina Pascariu, Paul Hitter, Ion Nedelcu si maestrul ceasurilor Augustin Matei, precum si creatii ale unor branduri romanesti de renume precum Irina Schrotter, Teilor, Musette, Papucei sau Sophia.Si generozitatea, pentru ca toti acesti creatori de frumos au ales sa fie si creatori de bine, donand aceste obiecte pentru a fi valorificate in folosul copiilor", mai spune managerul."Balul de La Castel a luat nastere din nevoia de a aduce aproape de noi oamenii din comunitatea locala, de a le oferi un context in care sa cunoasca si o alta perspectiva asupra vietii copiilor pe care fundatia noastra ii asista. Desi este un eveniment foarte elegant, balul are aceasta putere de a crea o sinergie intre oameni si de a-i aduce, cel putin pentru o seara, impreuna pentru un scop comun: acela de a face bine", explica Diana Paius.Cred ca e greu sa iti faci asteptari foarte clare atunci cand vorbim despre filantropie. Oamenii doneaza in functie de puterea lor financiara si de dorinta de a face parte dintr-o anumita schimbare.Desigur, ne dorim sa strangem suficiente fonduri, cel putin la nivelul celor de anul trecut, astfel incat sa putem continua sa investim in programele sociale si educationale incepute.Noi, ca organizatie, ne-am asumat o misiune pe termen lung in Romania. Lucram pentru accesul la educatie al copiilor din mediul rural si pentru recuperarea copiilor cu nevoi speciale.Ambele directii sunt "santiere" de lucru, in care Romania trebuie sa investeasca masiv, atat din perspectiva guvernamentala, cat si ca societate civila. Altfel, efectele pentru noi, ca societate, vor fi dezastruoase.Unele deja se vad, cum ar fi deficitul de forta de munca si analfabetismul functional, care cuprinde cam 40% dintre romani.Situatia abandonului scolar in Romania nu este deloc demna de o tara in care, de cel putin 10 ani, se investesc fonduri europene pentru asta. Potrivit celui mai recent raport Eurostat, Romania este a treia tara din Uniunea Europeana in ceea ce priveste abandonul scolar, cu o rata de peste 18%.Atentie, vorbim despre o medie, deoarece in mediul rural, situatia este si mai grava, rata de parasire timpurie a scolii in satele noastre fiind de peste 25%.Practic, unul din patru copii renunta la scoala in mediul rural. Masurile care ar trebui luate tin de gasirea de solutii integrative pentru mai multi factori care duc la abandonul scolar, cei mai intalniti fiind saracia, discriminarea (in special in cazul copiilor de alta etnie sau cu cerinte educative speciale), lipsa educatiei parintilor, lipsa efectiva a parintilor (copii lasati in grija rudelor, vecinilor, parintii fiind plecati in strainatate), lipsa educatiei sexuale in scoli, care face din mii de minore mame inainte de vreme, iar lista ar putea continua. Pe langa acestea, se adauga si incoerenta politicilor publice in domeniul educatiei, lucru care ne afecteaza pe toti.In primul rand, consultarea societatii civile si a cetatenilor atunci cand se iau decizii cu impact major asupra unei categorii insemnate de populatie. Analize de impact reale asupra efectelor acestor decizii.Consistenta si asumare in implementarea politicilor publice. Nu se asteapta nimeni la perfectiune, suntem cu totii constienti ca pot exista erori oriunde si oricand.Ne asteptam, in schimb, la asumarea acestora si poate, cel mai important, la a invata din greselile generatiilor trecute, precum si din cele ale generatiei actuale.Nu ne ajuta cu nimic sa ascundem sub pres lucrurile care nu functioneaza, ele nu vor functiona nici de sub pres. Sa fim corenti, sa preluam modele bune, sa ne asumam erorile. Asta inseamna sa evoluam ca oameni si ca tara.Pentru mine, cea mai mare realizare este ca ne-am dezvoltat sustenabil si ca ne-am pastrat valorile in tot acest proces.Viata de organizatie neguvernamentala nu este foarte usoara in Romania. Domeniul este relativ la inceput de drum (fata de alte state europene) si supus de multe ori unor presiuni legislative.De aceea, dincolo de toate realizarile operationale ale fundatiei, cum ar fi crearea de centre educationale sau programe de recuperare pentru copii vulnerabili, cea mai importanta, de departe, o vad a fi faptul ca ne-am pastrat mereu independenta si puterea de a spune "nu" atunci cand nu credem in ceva.Si o alta realizare, foarte importanta pentru mine, este faptul ca am atras langa noi oameni de o calitate exceptionala, atat umana, cat si profesionala. Este o vorba din popor care spune asa: "Lume este multa. De oameni avem nevoie". Este esenta viziunii mele in acest sector.