Vine din Israel si le invata pe romance sa faca afaceri: O retea de cunostinte buna va poate schimba viata! #Interviu

Cand si cum s-a nascut Business Women Forum Romania (BWFR)?

Ce anume oferiti femeilor antreprenori din Romania prin BWFR?

Spuneti-ne mai multe despre Money Academy si despre ce au ocazia femeile de afaceri sa invete de aici.

Ce inseamna un networking de calitate pentru orice business? Ce povesti de succes aveti in BWFR?

Este mediul de afaceri din Romania dominat de barbati, sau nu?

Cum definiti mediul de afaceri din Romania?

Care sunt planurile de viitor pentru BWFR?

Cum reusiti sa sustineti financiar dezvoltarea BWFR?

Ea se numeste Osnat Peled si este fost consultant al Ministerului de Economie din Israel. A lucrat intr-o divizie dedicata, menita sa puna la dispozitie uneltele necesare atat pentru startup-uri, cat si pentru afacerile active."Am pornit din domeniul de training si am ocupat pozitia de consilier de afaceri in Israel. Printre proiectele mele se afla unul in parteneriat cu ministerul, dar am avut numeroase proiecte pe langa acesta - cu retele de hoteluri, banci si alte companii comerciale", isi incepe Osnat Peled povestea, intr-un interviu acordat Business24.Prima afacere a inceput-o "in tinerete", asta dupa ce a petrecut cateva luni dezvoltandu-si ideile si participand la un curs de start-up."Am facut, de asemenea, parte dintr-o comunitate activa de femei de afaceri care m-a ajutat enorm, m-a indrumat si mi-a deschis multe usi", isi aminteste ea.Aceasta experienta a inspirat-o sa puna bazele Business Women Forum Romania , dupa ce a calcat pe meleagurile noastre urmand o oportunitate de business si a sesizat ca aceasta nisa nu era deloc exploatata.Cand am venit in Romania, am realizat ca nu exista astfel de cursuri si nici comunitati precum cea in care m-am dezvoltat, iar eu mi-am promis ca o voi intemeia aici intr-o buna zi.Acea buna zi a venit in 2015, cand am infiintat BWFR.Am venit in Romania urmarind o oportunitate antreprenoriala si am intemeiat mai multe companii in diverse domenii. Pana acum, am completat in Romania 3 exituri de business diferite.Compania noastra s-a dezvoltat de-a lungul anilor, iar in ultimii 10 ani am fost implicata in finantarea proiectelor si in domeniul investitiilor.Fundalul in administrarea afacerilor si experienta antreprenoriala consistenta m-au ajutat mult in dezvoltarea afacerilor proprii.Activitatea noastra actuala este sub Mentor Capital and Business Advisory, care, in prezent, cauta oportunitatea de a investi in companii care isi desfasoara activitatea pe piata din Romania (atat companii locale, cat si straine), optimizand intre timp acele companii din punct de vedere operational si financiar. Ultima companie cumparata de noi a fost EVO, o agentie digitala pe care am fuzionat-o cu o echipa de creatori de continut locala.Telul principal al BWFR este sa ofere uneltele si abilitatile necesare femeilor de afaceri, proprietarelor de corporatii, proprietarelor de ONG-uri si start-upurilor.Primul scop este incurajarea lor pentru a deveni mai bune si dezvoltarea de abilitati noi. Al doilea este marirea retelei lor de networking, si nu in ultimul rand, sa inspire mai departe, sa isi impartaseasca cunostintele si sa incurajeze alte femei sa urmeze aceasta cale.Money Academy este unul dintre primele programe lansate prin BWFR care are scopul de a furniza o educatie financiara pentru membri - in fiecare luna sustinem un curs despre cate un subiect nou legat de elementele financiare ale unei afaceri - planul de business, uneltele financiare, facilitatile de credit.Ganditi-va ca la un bancher care recruteaza investitori si multe altele. Sunt foarte mandra de faptul ca sute de femei de afaceri au participat, deja, in acest program in ultimii 3 ani si au raportat imbunatatiri semnificative.Suntem in colaborare cu banca CEC care ne furnizeaza educatia bancara si o deosebita sustinere.Programul de mentorship este un alt program pe care l-am inceput anul trecut, care face parte, de asemenea, din programul nostru de leadership (cu sprijinul Volvo).Acesta este un program anual dedicat celor 20 de femei de afaceri alese din comunitatea noastra, care au studiat 9 luni despre leadership. Pentru celelalte 3 luni, le vom oferi acestora indrumare gratuita pentru a gestiona un ONG sau a porni o afacere din comunitatea noastra.Pe langa cele indrumate, vom sustine: ATCA, HOSPICE Casa Sperantei, Tineri pentru Tineri, Mia' s Children si multe alte ONG-uri.Avem atatea povesti! Stabilirea unei retele de networking de calitate consta in intemeierea colaborarilor, asta inseamna, pana la urma, BWFR!Fiecare eveniment BWFR se termina cu o sesiune de live networking, care este ca un speed dating, unu la unu sau in mici grupuri.In aceasta sesiune scurta, membrii fac cunostinta, impartasesc scopuri (precum "am nevoie de cineva care lucreaza la compania X") si schimba carti de vizita. Aceasta urmareste ca ele sa se cunoasca, sa colaboreze si sa creeze parteneriate impreuna.O retea de cunostinte buna va poate schimba viata! Veti sti ca mereu aveti la cine apela pentru ajutor (un link, un contact sau un furnizor) si ne ajutam una pe cealalta mereu sa ne crestem afacerile in comunitatea noastra.Sincer, nu cred ca este dominat de barbati. Poate asta este situatia in sectorul public.Cand esti un antreprenor este vorba numai despre tine si abilitatile tale.Pentru femei in general, nu doar in Romania, exista doua mari impedimente - gasirea curajului de a face primul pas si de a gestiona timpul constrans de obligatii. Aspir spre a fi un model pentru ambele sarcini, iar acesta este motivul pentru care suntem aici - sa le aratam doamnelor cat de simplu si posibil este.Totusi, pentru mine ca specialist in finante, este de asemenea important sa le educam CUM sa reduca riscurile. Cu privire la acest aspect, am descoperit ca multi barbati de afaceri au nevoie de ajutor (nu doar femeile).Simt ca suntem intr-un timp foarte bun pentru economia Romaniei, dar totusi un moment in care trebuie sa ne miscam intelept si rapid. Lumea in general (nu doar Romania) nu este un mediu stabil... este deosebit de dinamic, oriunde v-ati afla.Din punctul meu de vedere, Romania dispune de un numar deosebit de oportunitati. Aici poti deveni competitiv si crea povesti de succes.Trecand de 3200 de membri si devenind cea mai mare asociatie din Romania, telurile noastre pentru anii ce vor veni sunt sa continuam in acest mod si sa cream activitati de calitate pentru membrii nostri.In prezent, membrii continua sa isi creasca afacerile, asadar, sarcina noastra este sa le "impingem" sa creasca, sa devina mai bune si sa fie de succes, acesta este focusul workshopului nostru.Apartenenta la BWFR este gratuita si va ramane gratuita deoarece scopul este sa ne SUSTINEM membrii si nu sa le cream indatoriri financiare prin taxe de contributie. Modelul nostru este bazat pe parteneriate si donatii care ne ajuta sa infiintam proiectele si programele noastre deosebite.