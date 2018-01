5 aspecte de care depinde prima impresie pe care o lasi in intalnirile de afaceri

Fa-ti temele inainte de intalnirile importante

Atentie la limbajul corpului!

Gaseste puncte comune cu interlocutorul

Nu neglija mediul in care iti primesti colaboratorii

Nu te transforma in subiectul conversatiei

Sfatul consultantilor de imagine este, mai degraba, o lunga lista de, cu ceva mai multe observatii in cea de-a doua categorie.De ce este mai important ce sa nu faci? Pentru ca, spun expertii, perceptiile negative sunt mai puternice.Iata cateva dintre cele mai importante recomandari, utile in situatii de networking, in vanzari, dar si in cadrul interviurilor:Este un sfat oferit adesea candidatilor care se prezinta la interviu, dar, de fapt, e o recomandare utila in diferite alte situatii. Orice potential client va aprecia faptul ca ii sunt intelese problemele, inca dinainte de a le expune, si ca i se ofera rapid solutii.O prima impresie favorabila are la baza o atitudine relaxata si plina de incredere, insa deloc aroganta. Incredere in sine trebuie sa transmita si limbajul corpului, insa de la teorie la practica e cale lunga, asta pentru ca nu suntem constienti de toate gesturile noastre.Specialistii recomanda un mic exercitiu, cu cateva minute inaintea oricarei intalniri care ne provoaca emotii: acesta consta in adoptarea unor posturi care sugereaza siguranta de sine (spatele drept, pieptul adus in fata, privirea sigura, eventual o exersare a strangerii de mana).Nu este nevoie sa intrati in detalii personale, dar puteti descoperi ca aveti in comun pasiunea pentru tenis, o diploma obtinuta la aceeasi universitate sau o lectura recenta.Psihologii vorbesc chiar despre mici trucuri care te ajuta nu doar sa lasi o buna impresie, ci chiar sa ii castigi pe cei din jur de partea ta. Unul dintre acestea este sa le soliciti o favoare; se pare ca a cere ajutorul cuiva, cand este vorba despre mici gesturi, ne atrage simpatia persoanei care ne ofera ajutorul - asa-numitul " efect Benjamin Franklin ".Nimic mai neplacut decat sa fii intrebat daca esti fumator, in timpul unei intalniri de afaceri, nu pentru ca interlocutorul vrea sa te invite la cafea, ci pentru ca il deranjeaza mirosul din incapere.O prima impresie tine si de astfel de detalii, la fel de importante precum tinuta aleasa. Poti evita asemenea situatii cu ajutorul noii tehnologii IQOS - dispozitivul electronic care incalzeste tutunul, nu il arde, eliminand astfel fumul, scrumul si mirosul neplacut.Este firesc sa oferi detalii despre tine, dar este important si sa iti arati interesul fata de interlocutor. Nu doar a vorbi foarte mult despre noi insine este o greseala, ci si a atinge anumite subiecte care nu lasa o impresie buna.Fraze de tipul: "Asta imi aminteste de studiile mele la Harvard", "Doar ce m-am intalnit cu X (numele unui important om de afaceri) ", "Pot sa ma angajez la voi, pentru ca am un sef slab pregatit?" nu sunt deloc apreciate.