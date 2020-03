Asociatia femeilor de afaceri a fost lansata oficial la Iasi

Aceasta structura are scopul de a sprijini femeile din mediul de business romanesc si va fi reprezentata in toate cele 42 de judete din tara.Prin intermediul acestei organizatii, U.G.I.R. si-a asumat misiunea de a sprijini dezvoltarea femeilor antreprenor. Astfel, vor fi sustinute initiativele de business care vor genera produse si servicii inovatoare, atat pe plan national, cat si la nivel european.Mai mult, femeile vor fi ajutate in cresterea competitivitatii pentru afacerile pe care le conduc si vor fi implicate in proiecte ample, de cercetare sau inovare.Pentru a face acest lucru posibil, U.G.I.R. are in vedere crearea unor incubatoare de business pentru femei, organizarea de intalniri de afaceri si workshop-uri dedicate si imbunatatirea conditiilor de dezvoltare a afacerilor conduse de antreprenoare.In egala masura, vor fi create legaturi intre mediul de business si cel privat pentru o comunicare mai facila si va fi valorificat potentialul feminin prin toate mijloacele posibile."Suntem intr-un moment excelent, cand femeile din mediul antreprenorial romanesc pot beneficia de si mai multa sustinere. Imi doresc ca femeile din business sa fie mai motivate si mai active si chiar sa-si urmeze visurile pentru ca fac o munca extraordinara, cu rezultate foarte bune. De aceea, ne bucuram sa anuntam ca de acum avem si o organizatie de femei in cadrul U.G.I.R., prin intermediul careia consolidam demersurile de dezvoltare. Pe termen lung, avem in plan sa identificam oportunitati noi pentru mediul de business chiar si in afara granitelor", a declarat Mirabela Miron, presedinte U.G.I.R. pentru Regiunea de Nord-Est.La Conferinta Antreprenoriat & Leadership Feminin - "Estetica mintii feminine" au participat peste 200 de femei de afaceri din toata tara, inclusiv din Republica Moldova. Totodata, peste 20 de speakeri si invitate speciale au impartasit din experienta lor, printre acestea fiind si vicepremierul interimar Raluca Turcan.Conferinta din Iasi este prima dintr-o serie de evenimente care vor fi derulate in mai multe orase din Romania. Scopul acestora este de a sustine cat mai mult femeile din mediul de business romanesc si de a crea o comunitate puternica pentru dezvoltarea profesionala si personala.Participantele au avut acces la o serie de traininguri, sesiuni de networking si oportunitatea de a accesa proiecte sociale sau educationale. In acest context, Raluca Turcan a amintit doua oportunitati importante pentru comunitatile din Romania. Prima este un proiect in valoare de 30 de milioane de euro pentru copiii ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate.Vicepremierul a afirmat ca, in prezent, din 91.000 de copii cu parintii in afara Romaniei, 16.000 au ambii parinti in diaspora. Al doilea proiect mentionat presupune dezvoltarea programelor de tip afterschool, astfel incat mai multi elevi din Romania sa aiba acces.Temele abordate in aceasta editie a conferintei au fost: "Antreprenoriat. Implicarea in afaceri si in societate a femeii moderne", "Leadership feminin - Plus valoare sub intrebuintata in afaceri si in societate", "Estetica mintii feminine - Sexualitate si stabilitate mentala si emotionala", "Puterea interioara a femeii" si "Energia feminina - Cum o dezvolti si cum o introduci in afacere fara a te masculiniza".Uniunea Generala a Industriasilor din Romania (U.G.I.R.) este o organizatie patronala nationala, de tip confederativ, inregistrata in 1992, care, prin statutul sau, si-a propus sa reia activitatea organizatiei patronale nationale U.G.I.R., fondata in anul 1893 si desfiintata in 1948, printr-o Hotarare a Consiliului de Ministri.Conform misiunii sale, U.G.I.R. promoveaza relatiile economice a liberei initiative si a principiului concurentei loiale, in scopul realizarii in Romania a unei economii de piata de succes, reale, bazata pe capital majoritar privat.Conferinta Antreprenoriat & Leadership Feminin este o initiativa a Uniunii Generale a Industriasilor din Romania (U.G.I.R.) si AGEO Biz & Corporate Events. Prima editie s-a derulat pe 26 februarie la Iasi.Evenimentul are scopul de a promova femeile care au roluri importante in conducerea si in dezvoltarea afacerilor sustenabile, oferindu-le traininguri dedicate, ocazii de networking, dar si oportunitatea de a se implica in proiecte sociale sau educationale.