CEO Conference - Shaping the Future: Care sunt prioritatile leaderilor din Romania?

Companiile din Romania se incadreaza in aceste tendinte?

La eveniment sunt asteptati CEO, directori generali, investitori, factori de decizie, analisti din multiple industrii, experti si specialisti in inovatie si transformarea afacerilor de la prestigioase companii pentru a discuta despre schimbarile si transformarile care au loc la nivelul companiilor din Romania, despre tendintele care modeleaza mediul de afaceri din Romania si despre modul in care managerii pot face fata presiunii de a obtine rezultate cat mai rapid intr-un timp din ce in ce mai scurt."La nivel international prioritatile CEOs se schimba, respectiv scade interesul pentru crestere rapida, nesustenabila pe termen lung si creste interesul pentru schimbarea si actualizarea structurii organizatiilor". (Gartner 2018, https://www.gartner.com/newsroom/id/3873663).Aflam de la Tatiana Proskuryakova - Country Manager, World Bank Office Romania si Ungaria, Virgil Soncutean - CEO, Allianz-Tiriac Asigurari, Florin Frunza - Director of Supply, Marketing & Trading Business Unit, OMV Petrom Gas, Janos Egly - Country Executive Director, Accenture Digital Industry X.0 Romania, Marcel Borodi - CEO, Brinel, Attila Szabo - General Manager, Ford Romania, Stefan Gadola, President & CEO, EnergoBit, Bogdan Popescu - Marketing and Operations Director, Microsoft Romania, Razvan Copoiu - Vicepresident - South & Eastern Europe Industry Business, Schneider Electric, Dragos Metea - CEO, Druid, Marius Filipas - General Manager, Logicom Distribution si Mihai Stanescu, Managing Director & Executive Coach RoCoach, principalii speakeri confirmati pana in acest moment.Allan Kleynhans, Speaker International si World-Class Performance Coach, va sustine un workshop special concept pentru liderii companiilor performante - "Leading the Future" - despre noile cerinte si noul "mindset" de care au nevoie managerii pentru a face fata noilor provocari generate de o societate care face trecerea catre digitalizare.Organizata sub tema "Shaping the Future" - How business rewrite the future and find value in unexpected places - CEO Conference va pune accent pe strategiile folosite de companiile din Romania pentru a-si reinventa afacerile pentru a-si asigura cresterea pe termen lung, folosind technologii de ultima generatie pentru a sustine transformarea modelului de business.In acest an, la- se vor dezbate subiecte importante, impartite in doua paneluri. Primul panel se va concentra pe rolul CEO-ului in transformarea organizatiei.principalii driveri ai schimbarii in principalele industrii din Romania: Banking & Finance, Energie, IT&C, Productie, Retail, FMCG etc. si modul in care organizatiile reusesc sa adauge valoare in domenii neexploatate inca, mutandu-si strategiile si modelele de business catre active intangibile. Care sunt noile job-uri si cum putem recalifica forta de munca? Cum influenteaza datele demografice companiile, ce transformari au loc la nivelul clientilor si cum putem controla riscul - o parte importanta a transformarilor inovative. Vom discuta, de asemenea, despre reglementari in mediul de afaceri."Digitalul nu este un canal si transformarea organizatiei nu este un proiect. Scopul fundamental al transformarii companiilor nu este acela de a digitiza organizatia, ci de a reinventa modelele traditionale de business, procesele, cultura organizationala, de a crea noi modele de gandire si a pune in centrul organizatiei noile tehnologii digitale. Vom discuta despre Big Data, Artificial Intelligence, automatizari cu ajutorul robotilor (RPA) si despre modul in care aceste tehnologii pot sustine o organizatie complet noua si noi fluxuri de venituri", declara- o tema abordata in cel de-al doilea panel, va aduce in prim plan modul in care executivii din Romania folosesc tehnologia pentru a sustine atat modelele traditionale de business cat si inovatia sau pentru a investi in crearea de noi companii digitale.Vom discuta despre cum putem crea piete noi si cum putem construi pozitii competitive in aceste piete.Vom analiza tendintele in transformarile tehnologice ca sursa de oportunitati dar si de dezechilibre, vom discuta despre informatii si despre nevoia de analize de business, despre transformare digitala si legislatie si despre riscuri, despre rolul automatizarilor, robotizarii, AI, IOT in transformarea afacerilor.Inregistrarea la eveniment se poate face pe siteul evenimentului: www.ceoconference.ro Partenerii CEO Conference sunt: World Bank Office in Romania, Allianz-Tiriac Asigurari, OMV Petrom Gas, Accenture Romania, Ford Romania, Schneider Electric, Brinel, Microsoft Romania, Druid, RoCoach, Kompass Romania, Allan Kleynhans International iar Asociatia Firmelor Bihorene, Asociatia Economistilor Maghiari, Samsung Club si Qubiq Digital Solutions sunt Organizatiile Suport ale conferintei.Evenimentul se bucura de sprijinul partenerilor media: Agerpres, Transilvania Business,, Cariere,, Financial Market, Jurnalul de Afaceri, Spatiulconstruit.ro, CFnet, SoftLead, Faclia, Cluj.com, Radio Romania Cluj.CEO Conference - Shaping the Future - este o platforma de networking si informare, un loc unde trebuie sa ajungi pentru a discuta idei inovative pentru tranformarea afacerii.La CEO Conference - Shaping the Future descoperi solutii, tehnologii de ultima generatie si parteneri de afaceri care te ajuta sa iti pregatesti organizatia pentru urmatorii ani de schimbari fara precedent in mediul intern si extern al organizatiei tale.Doingbusiness.ro este o companie care ofera servicii premium integrate de business strategy, comunicare, marketing si business development.Serviciile Doingbusiness.ro includ: publicatii premium - Romanian Business Digest si Major Companies in Romania in variante print si online, portaluri de afaceri, servicii de agentie de evenimente, servicii de comunicare si direct marketing - call center, direct mailing, direct e-mailing, cercetare de piata, consultanta strategica de comunicare si extindere pe noi piete, acces la tool-uri inovative de business development si business intelligence.Doingbusiness.ro este organizator al seriilor de evenimente proprii: CEO Conference - Shaping the Future, Business rEvolution - Digitalizarea, trend sau tsunami?, Business to more Business, IMM ReStart, Emerging Europe Energy Summit si Emerging Europe Investment Summit.Mai multe detalii despre "CEO Conference - Shaping the future" sunt disponibile aici