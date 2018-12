CSR Overview 2018 - o retrospectiva despre responsabilitatea sociala si practicile de sustenabilitate in Romania

Credem ca responsabilitatea sociala si folosirea unor practici sustenabile sunt doi factori foarte importanti in prezent, de aceea am pus fata in fata specialisti CSR, organizatii si ONG-uri pentru a discuta care sunt trendurile, in ce directie se indreapta actiunile de CSR si cum putem aduce un impact social puternic cu fiecare initiativa adoptata.Conferinta a inceput alaturi de, care a vorbit despre proiectele de responsabilitate sociala desfasurate in acest an si care sunt cauzele pe care le sustine JYSK.Printre initiativele enumerate, Alex a mentionat sustinerea proiectului pilotimplementat de UNICEF in 45 de comunitati din judetul Bacau, colaborarea cu Hope and Homes for Children, care presupune amenajarea caselor de tip familial HHC JYSK in totalitate cu mobilier si decoratiuni JYSK - au fost inaugurate sase case de tip familial in acest proiect.Din aceeasi categorie face parte si proiectul mobilarea Centrului de resurse si referinta in autism Micul Print Bistrita. In egala masura, strategia de CSR JYSK isi indreapta atentia si catre mediul inconjurator:"Alaturi de Initiativa Plantam fapte bune in Romania am plantat Padurea JYSK la Sotanga, in judetul Dambovita. Actiunile de plantare au avut loc in noiambrie 2017 si noiembrie 2018. Am plantat pana acum 30.000 de puieti pe o suprafata de 16 hectare, iar in primavara vom ajunge la o suprafata de 20 de hectare.De altfel, in 2007 am devenit sponsor principal al sportivilor paralimpici din Romania din 14 discipline (400.000 lei pentru conditii mai bune de antrenament, echipamente mai performante si posibilitatea de a participa la competitii internationale de amploare) - sustinem sportivii paralimpici din 7 tari: Danemarca, Suedia, Norvegia, Finlanda, Romania, Republica Ceha si Slovacia. De asemenea, din 2018 am devenit principalul sponsor al Asociatiei Salvamont Victoria (50.000 lei pentru dotarea asociatiei cu echipament necesar desfasurarii activitatii sale) ."Urmatorul speaker,, ni s-a alaturat abordand perspectivele sustenabilitatii in 2019."Sustenabilitatea devine o norma, iar trendurile par sa se indrepte catre: consum etic, sustenabilitate la raft, sanatate si well-being, branduri etice, transabilitate completa, atentie acordata economiei circulare si plasticului, zero waste si risipa alimentara, tehnologie si start-upuri, parteneriate, transparenta.Sunt din ce in ce mai multi consumatori care astepta mai degraba ca actiunile sa vina din partea companiilor, si atunci isi muta increderea dinspre guverne catre companii. Pun capital social in spatele organizatiilor responsabile si atunci guvernele se simt amenintate si pentru a reechilibra balanta, acestea actioneaza - prin protejarea interesului national, practicarea de taxe, astfel incat sa para niste guverne mai morale.Avem de exemplu, un proiect de lege prin care se solicita taxarea bauturilor racoritoare pentru continutul de zahar pe care il au. In ceea ce priveste sustenabilitatea la raft, din ce in ce mai multe companii isi vor mentiona pe etichete faptul ca produsele lor sunt fabricate in mod responsabil."Dana atrage atentia asupra rolului ONG-urilor: "Presiunea ONG-urilor continua sa fie mare si e bine astfel. Doar asa putem face ca astfel de initiative sa ia viata. Desigur, facem foarte mult advocacy prin care incercam sa schimbam sistemul, fiind un efort dintre cele mai dificile de pana acum."Ni s-a alaturat, care a adus in discutie conceptul parteneriatului in actiunile de CSR:"A face bine si a face binele este o responsabilitate a tuturor, doar unindu-ne fortele putem ajunge sa schimbam lucrurile pe vertical. Dincolo de politicile de CSR, un comportament responsabil presupune stabilirea si comunicarea interna a politicii de responsabilitate sociala, propuneri de actiuni, proiecte, cauze sau sustinerea de ONG-uri, animarea interna, recompensarea si promovarea bunelor practici si a initiativelor personale."Dintre exemplele de initiative pe care UP Romania le practica, Oana a amintit cateva actiuni: implicarea angajatilor in actiuni si evenimente deja devenite traditionale - Targul de fapte bune, Crosul Casiopeea, sustinerea cauzelor din cadrul Bucharest Marathon; incurajarea comportamentului responsabil in situatii diverse, cum ar fi reciclarea selectiva, reducerea consumului de resurse, concursuri si promovarea actiunilor - best practices.a vorbit in incheierea primei sesiuni de discutii despre importanta unei strategii de CSR intr-o companie, despre avantajele unei companii care investeste in CSR, precum si despre reactiile consumatorilor la actiunile de CSR ale companiilor:"In ultimul an 63% din populatia adulta urbana a facut cel putin o donatie in bani catre una din categoriile: ONG; biserica; gradinita sau scoala; spital, centru medical; persoane/familii aflate in dificultate. In cadrul populatiei urbane adulte avem un total de 4.8 milioane donatori. 17% dintre donatori declara ca doneaza constant unei organizatii (Doneaza de mai multi ani sau au donat de mai multe ori in ultimul an. In ceea ce priveste topul motivelor pentru a face o donatie lucrurile arata cam asa:Cea de-a doua sesiune a discutiilor a inceput alaturi de, care a vorbit despre focusul companiei din care face parte si anume, educatia tehnologica:"Cuvantul cheie pentru noi la nivel global este partneriatul si ne indreptam atentia in special catre educatia de tip tehnologic, deoarece atunci cand vrem sa angajam tineri absolventi, asteptarile noastre sunt acelea de a sti sa faca lucruri.Asadar, am lansat proiectele iTech Skills and Challenge, Honeywell Technology Laboratories - laboratoare cu tehnologie de ultima ora care vrem sa devina platforme in care profesorii si studentii sa faca practica, unde invata despre industria 4.0, IoT etc., TeChallenge, Honeywell Leadership Challenge Academy, Honeywell Educators at Space Academy.Ne dorim sa implicam cat mai mult angajatii in astfel de proiecte, din ce in ce mai multi dintre ei devin voluntari care vor sa predea la clase sau sa vorbeasca despre parcursul lor profesional."A urmatalaturi de care am avut surpriza de a redescoperi Policolor, mai precis reintoarcerea catre autenticitate si sustinerea artei urbane:"Cream valoare din vopsea, sustinem arta urbana si siguranta si vorbim despre implicare in viata comunitatii. De ce am ales sa ne implicam in sustinerea artei? Pentru a intelege ce inseamna un proiect artistic si ce inseamna sa intelegi valoarea artistica, sa respectam intotdeauna actul artistic si obiectivul de final. Si desigur, pentru a da mai departe aceste valori, catre comunitate.Ajunsa la cea de-a IV-a editie, campania de responsabilitate sociala a Policolor, Culorile Romaniei, a continuat si in 2018 cu noi proiecte, cele mai multe din zona culturala - arta urbana si contemporana: de exemplu, colaborarea cu Sibiu International Street ART Festival a continuat si anul acesta cu scopul transformarii unei parti de oras intr-o galerie de arta stradala."a fost urmatorul speaker alaturi de care am vorbit despre, desfasurata si organizata de Zitec impreuna cu Centru de Transfuzii Bucuresti.Initiativa a avut deja 6 actiuni de donare de sange la birou in ultimii 2 ani si, impreuna cu echipa mobila de la Centrul de Transfuzii vor sa invite si alte companii din Bucuresti si din tara sa organizeze astfel de activitati la birou, pentru a asigura necesarul de sange din spitale cu eforturi minime si beneficii pentru donatori.Pana in momentul de fata, campania a acoperit urmatoarele judete: Cluj, Timisoara, Iasi, Brasov, Arges, Dambovita, Prahova, Buzau, Olt, Bucuresti, Ilfov, Calarasi, Giurgiu, Teleorman. Au participatcu ajutorul carora au fost salvateDespre football social responsability a vorbit"In 2015 FRF a adoptat Planul Strategic pentru Dezvoltarea Fotbalului din Romania, iar cateva dintre obiective au cuprins cresterea substantiala a numarului de practicanti si de persoane implicate in fenomenul fotbalistic - fotbal pentru toti, dar si cresterea importantei proiectelor de CSR in activitatile FRF.Strategia de combatere a discriminarii prin fotbal a fost realizata cu contributia a peste 10 parteneri interni si internationali, are 3 paliere de interventie: educatie, preventie, incluziune, monitorizare si sanctionare, discurs public, racordeaza FRF la realitatile europene privitoare la combaterea discriminarii prin fotbal.In ceea ce priveste strategia de responsabilitate sociala, aceasta a fost adoptata in 2017 si are la baza valori precum: respectul pentru demnitatea umana, solidaritate, meritocratie, dragoste pentru fotbal, nu rasismului, nu violentei, nu xenofobiei, nu discursului instigator la ura - combaterea discriminarii, a discursului instigator la ura, rasismului si xenofobiei; combaterea violentei domestice; reconstructia comunitara.De exemplu, cel mai vechi program neintrerupt de responsabilitate sociala pe are il avem este turneul de fotbal cu 14 echipe de adulti si 8 echipe de copii (in 2019 si 4 echipe feminine) din cadrul minoritatilor nationale. Scopul turneului este combaterea discriminarii etnice, a rasismului si xenofobiei, fiind realizat in colaborare cu Departamentul pentru Relatii interetnice."In incheiere,, a vorbit despre valorile actiunilor de CSR:"O actiune de CSR nu este un act filantropic sau un instrument de marketing. 