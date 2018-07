Cum poti avea relatii sanatoase la munca? Interviu cu psihoterapeutul Paraschiva Capraru

Ce inseamna sa ai relatii sanatoase la munca?

Cum ne dam seama ca modul in care interactionam cu ceilalti este unul nociv?

Cum este perceputa o relatie cu cei din jur din perspectiva tipurilor de temperament uman?

Exista modalitati practice de sustinere a relatiilor sanatoase la munca?

Ce ne sfatuiti sa facem in viata de zi cu zi pentru a contribui la cladirea unei relatii sanatoase cu persoanele din jurul nostru?

Datorita experientei de peste 16 ani in ceea ce priveste interactiunea cu diverse tipologii umane, precum si a studiilor de specialitate urmate, Paraschiva a invatat cum sa actioneze in contexte diversificate si ce tipuri de metode trebuie sa aplice.Intrucat lucrul in echipa si munca sunt doua constante prezente in viata celor mai multi dintre noi, am rugat-o sa ne explice cum putem sa avem relatii sanatoase la job-ul nostru, mai ales daca suntem in postura de manager.Inainte de toate, este important sa definim ce implica formarea unei relatii umane. Aceasta poate fi privita asemeni unei legaturi, unei punti creata si sustinuta de doua sau mai multe persoane. In cele mai multe dintre cazuri, tindem sa fim atenti si uneori nemultumiti cu privire la ceea ce primim in acea relatie si, deseori, nu mai suntem constienti de ceea ce oferim.O relatie sanatoasa presupune atat autonomie, cat si apropiere, contrazicere, cat si acord, trairea emotiilor pozitive, cat si a celor negative, posibilitatea crearii unuimai bun decat ar putea oferi fiecare persoana in parte. Prin urmare, atunci cand facem tot ceea ce tine de noi si o relatie nu functioneaza, am putea sa ne dam seama ca e nevoie de doi sustinatori, nu doar de unul. E frustranta aceasta constatare, dar ne ajuta sa privim cu mai mult realism ceea ce oferim si ceea ce primim.Atunci cand o relatie nu este sanatoasa, un prim indiciu este ponderea mult mai mare a emotiilor negative traite decat a celor pozitive si intensitatea crescuta a acestora, uneori dificil de tolerat. Trebuie sa mentionez si faptul ca dorinta de a resimti doar emotii pozitive nu este una realista, intrucat cresterea si dezvoltarea la nivel profesional si personal implica nu de putine ori frustrare, eroare, vulnerabilitate.Un alt tip de relatie intalnit la locul de munca este chiar si relatia cu noi insine, dar despre acest aspect poate vom vorbi detaliat intr-un alt articol.Unul dintre principalele semnale este atunci cand persoanele din jurul nostru se indeparteaza si nu coopereaza. De asemenea, un alt indiciu este si faptul ca respectivele persoane sunt orientate spre a se feri, proteja si a nu mai fi pe acea punte a relatiei despre care am mentionat la inceput.Totodata, o relatie nociva este definita si atunci cand exista rigiditate, lipsa de respect, cand este exarcebat rolul sau functia uneia dintre persoanele aflate in acea relatie, cand simtim ca nu exista schimburi care ne hranesc din punct de vedere emotional si cand este utilizata forta in locul ascultarii active si al empatiei.Se spune ca nu exista tipuri de temperamente pure, descrierea lor fiind mai degraba didactica. In activitatea pe care o derulez ca psihoterapeut si consultant pentru echipe tin cont mai ales de nevoia de a fi ascultat (a) a persoanei sau a grupului, de a fi vazut, de capacitatea individului de constientizare a relatiilor pe care le are cu ceilalti, de disponibilitatea de a vedea dincolo de modul obisnuit de percepere a realitatii, de dorinta de a contribui la binele comun.Cred ca manifestarea umanitatii in relatiile de munca contribuie foarte mult la cresterea productivitatii si a eficientei. Oamenii au nevoie sa simta ca fac parte din ceva mai mare si mai important decat propria persoana.Chiar si noile forme de motivare vorbesc despre acest lucru. Susan Fowler inmentioneaza cele trei nevoi esentiale: autonomie, relationare si competenta.Iar Daniel Pink, in, ilustreaza la randul lui alte trei nevoi: autonomia, perfectionarea si scopul.Putem sa ne dam seama astfel ca ambii autori privesc construirea de relatii de incredere si suport la nivel profesional ca fiind o parghie de motivare foarte importanta. Nu putem gasi un sens mai inalt al muncii noastre fara ceilalti, intrucat sensul este mereu legat de anumite relatii: fie cu noi insine, cu ceilalti sau cu spiritualitatea.Fiecare dintre noi este parte din transformarile care se petrec in prezent: democratizarea relatiilor de munca, accesul la informatii si globalizarea. Consider ca intr-un astfel de context, importanta stabilirii si mentinerii unor relatii de munca sanatoase, bazate pe incredere, vor face diferenta intre cei care se vor adapta acestor transformari si cei care nu se vor putea adapta.Nu este simplu sa creezi si sa mentii un cadru de lucru in care oamenii pot sa-si manifeste potentialul fara teama ca deranjeaza, sa lucreze bine unii cu altii, sa indrazneasca lucruri ori sa riste abordari noi, dar cu siguranta nu este imposibil.Da, prima modalitate este constientizarea emotiilor traite la locul de munca si a climatului emotional al echipei din care facem parte. O alta modalitate este facilitarea experimentarii primirii si oferirii de feedback onest in acord cu scopul echipei.De cele mai multe ori, se intampla ca feedback-ul sa fie acordat in cadrul evaluarilor semestriale sau anuale. Sa intelegem ca relatia cu acea persoana conteaza doar de doua ori pe an? Scopul feedback-ului este de a consolidea acea punte de incredere despre care vorbeam la inceput si de a facilita dezvoltarea relatiei, ci nu sa ofere justificari pentru o crestere a salariului sau pentru dimensiunea bonusului, spre exemplu.Am un prieten care a primit feedback negativ la evaluarea finala in conditiile in care rezultatele numerice au coincis cu intelegerea stabilita la inceputul colaborarii, iar pentru unele aspecte a fost deschizator de drumuri.Concluzia mea in acest context este faptul ca motivatia persoanelor care i-au acordat feedback-ul a fost menit sa sublinieze diferenta dintre puterea detinuta de unsi cea detinuta de unO relatie sanatoasa insufla sentimentul de apartenenta la, fapt care devine un punct de reper si o ancora in gestionarea schimbarilor rapide pe care le experimentam. Acea persoana a ales o alta organizatie, pentru ca a avut sentimentul de a nu fi contat ca om, ca persoana care doreste sa contribuie la construirea unui mediu al carui nucleu sa fieNu in ultimul rand, cunoasterea si intelegerea proceselor psihologice ce au loc in management sunt la fel de importante. Descoperirea noilor modalitati prin care putem gestiona atat emotiile noastre, cat si pe cele ale echipei, ajuta la imbuntatirea performantelor personale si de echipa. De aceea, va invit sa dobanditi aceste competente in cadrul cursului de Inteligenta Sociala si Emotionala pe care il sustin pentru manageri si cei aflati in functii de conducere.Inscrierile sunt deschise pana pe, iar persoanele care se inscriu pana la data debeneficiaza de reducerea early bird.Este simplu de spus, dar mai dificil de pus in practica: sa ne observam si sa observam, sa constientizam ce oferim si ce primim, sa gestionam cu intelepciune situatiile delicate sau tensionate, sa atragem si sa motivam talentele in echipa noastra, facilitand manifestarea unicitatii fiecarui membru al echipei in parte si fiind atenti la telul comun. Iar daca nu suntem multumiti de modul in care arata si functioneaza echipa noastra, sa avem curajul de a solicita ajutorul unei persoane specializate.