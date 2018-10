Diplomati si lideri de business din tara si strainatate se reunesc la Conferinta Internationala de Business Diplomacy

Conferinta va aduce impreuna, din cadrul Ambasadelor straine la Bucuresti, Institutiilor Publice, mediului de afaceri dar si din randul liderilor din diverse domenii, care apreciaza ca diplomatia le poate oferi, si respectiv a deveni mai competitivi intr-o lume globala caracterizata prin volatiliate, incertitudine, complexitate si ambiguitate.Participantii la Conferinta vor afla de la cei(diplomati, oficiali, oameni de afaceri si experti in relatii internationale) ce metode si tehnici specifice diplomatiei pot folosi pentru a exploataintr-un mediu global aflat in continua schimbare dar si cum sa anticipeze riscurile si piedicile care le pot incetini sau bloca dezvoltarea organizatiei pe care o reprezinta.se adreseaza in principal reprezentantilor mediului de afaceri (manageri de companii multinationale, antreprenori si oameni de afaceri, decidenti din companii), diplomatilor, oficialitatilor si altor categorii profesionale interesate de multiplele sinergii existente intre diplomatie si diverse sectoare de activitate dintre mentionam: cultura, media & jurnalism, business, sport, securitate informatica si digitala, clima si administrarea oraselor.Nu in ultimul rand, evenimentul este recomandat tinerilor aflati in explorarea deNoutatea adusa de a treia editie a Conferintei, care se desfasoara sub auspiciile programului Diplomacy360, consta in faptul ca, pentru prima data in Romania, se pun in dezbatere, integrat, concepte precum sunt: Digital Diplomacy, City Diplomacy, Cultural Diplomacy, Spot Diplomacy, Cyber Diplomacy, Media&Journalism Diplomacy, Business Diplomacy si Climate Diplomacy.Participantii vor intelege, prin ochelarii diplomatului special educat pentru a solutiona situatii critice si dezvolta relatii intr-un mediu global.Paradigmele de lucru se schimba rapid, fiind sensibil influentate de factori geopolitici, tehnologici si economici care nu mai tin doar de elementul national, iar aceste schimbari genereaza atat amenintari cat si oportunitati pentru organizatii si companii.Pentru a opera sustenabil si a-si proteja interesele, organizatiile trebuie sa-si dezvolte competente interne care sa le permita crearea, cultivarea si managementul relatiilor de nivel inalt, cu grupuri de interese internationale, factori guvernamentali, neguvernamentali si privati influenti si relevanti pentru activitatea acestora.Acest fapt necesita un mod de a fi, respectiv de a vedea, analiza, planifica si actiona, uneori in conditii ostile, iar diplomatia ofera liderilor din diverse sectoare multe din uneltele si metodele necesare pentru a reusi.Toti cei interesati de participarea la evenimentul international Diplomacy360 / Business Diplomacy Conference, pot contacta organizatorii la numarul de telefon 021-266.56.77 sau pot gasi detalii si isi pot rezerva locul prin intermediul site-ului Conferintei , care permite plata online cu cardul sau transfer bancar.Tichetele de participare la tarif special sunt disponibile pana la data de 8 octombrie 2018. Dupa aceasta data, tichetele vor putea fi achizitionate la tariful de 119 Euro+TVA.Programul Business Diplomacy a demarat in anul 2015 si a constat deja in organizarea a trei evenimente anuale importante pe aceasta tema, cu participare internationala.Anul trecut- ca parte a programului, s-a desfasurat la Sheraton Bucharest Hotel pe data de 9 Noiembrie si a reunit peste 160 de participanti din tara si strainatate (25 de nationalitati) si 19 speakeri: diplomati acreditati la Bucuresti, reprezentanti ai unor institutii de profil, oameni de afaceri, manageri de companii si alti experti in relatii internationale.In completarea programului de conferinte, la solicitarea participantilor din anii precedenti, in zilele premergatoare Diplomacy360 / Business Diplomacy Conference 2018 va fi organizat si primul Workshop de Business Diplomacy din Romania (12 & 13 noiembrie 2018).este prima si cea mai complexa platforma de intermediere si consultanta in afaceri din Romania cu acces la piata internationala, parteneri de afaceri, investitori straini, oportunitati de afaceri, care faciliteaza internationalizarea companiilor romanesti, investitiile private de capital, realizarea de parteneriate de afaceri, joint-ventures in tara si in strainatate, dezvoltarea si/sau restructurarea afacerilor, vanzarea si cumpararea de afaceri la cheie. Noi conectam oamenii de afaceri si companiile la noi piete de desfacere, parteneri si oportunitati de afaceri.Diplomacy360 / Business Diplomacy Conference este organizat de Bursa Romana de Afaceri & Centrul de Strategii Aplicate si sustinut de Global Vision.Partenerii evenimentului sunt: Jockey Club, CCIBRP, RE:START ROMANIA, BCCBR, Aries & Global Intelligence.Parteneri Media:, Transilvania Business,, The Times - Legal Innovation, caleaeuropeana.ro, Manager Express, PRbox.ro, Intervio, Canal33.