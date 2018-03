Dynamic HR anunta castigatorii Galei Work-Life Balance, editia a VII-a, 2018

Despre Gala Work-Life Balance

Despre Dynamic HR

Gala, de sapte ani de zile reper al initiativelor de corporate wellbeing din Romania, le ofera managerilor de HR ale celor mai importante companii prezente in tara noastra contextul de a face schimb de informatii, de a impartasi solutii si cele mai bune practici cu privire la modul in care performanta companiilor poate creste odata cu atentia acordata starii de bine a angajatilor.Majoritatea companiilor care s-au alaturat editiei de anul acesta a Galei companiilor implicate in viata echilibrata a angajatilor au aratat ca o cheie a succesului din 2017 a fost sa coopteze in cadrul programelor oferite angajatilor, ambasadori ai starii de bine, oameni care sunt dispusi sa se implice cu pasiune si care pot schimba viata colegilor lor.De la drumetiile montane, activitati sportive sau ecologice, ateliere de wellbeing sau activitati de voluntariat, proiectele prezentate audientei formate din factori de decizie ai departamentelor de resurse umane au relevat o tendinta in crestere a interesului angajatorilor fata de solutiile prin care sa ii sustina pe angajati sa isi aloce timp de calitate pentru dezvoltarea lor, pentru a-si incarca bateriile si a invata sa isi gestioneze stresul.", afirmaCa in fiecare an, cu ajutorului votului reprezentantilor unor companii reputate, din diverse industrii, de la servicii financiare la industria auto, a fost votat proiectul anului 2017 in ce priveste viata echilibrata a angajatilor.Castigatoare a fost echipa companiei IKEA, pentru un proiect dinamic si divers, Sport your career life.In premiera, in cadrul editiei din acest an a galei a fost lansat Jocul Work-Life Balance, prin care participantii au avut ocazia de a afla cum se dezvolta un obicei sanatos, care sa ii ajute sa isi mentina echilibrul interior.Gala companiilor implicate in viata echilibrata a angajatilor, editia a VII-a, a fost organizata de Dynamic HR in parteneriat cu Debonaire, Avia Motors si Academia de Teatru Tanar Elisabeta.Parteneri media au fost Chic Elite, HR Manager, Business24 si Ziare.com.Gala companiilor implicate in viata echilibrata a angajatilor s-a nascut in anul 2011, din preocuparea permanenta a Dynamic HR, firma organizatoare, pentru dezvoltarea angajatilor si cresterea performantelor lor.Evenimentul aduce impreuna top managementul companiilor si managerii de HR, care implementeaza proiecte ce sustin conceptul de Work-Life Balance, si angajatii care dau feedback legat de impactul actiunilor pe care companiile le au in acest sens.Mai multe despre Gala Work-Life Balance puteti afla la http://www.work-life-balance.ro/ Dynamic HR este o firma de training care ajuta companiile in dezvoltarea angajatilor, dezvoltarea competentelor si abilitatilor lor, astfel incat sa se vada diferenta in indicatorii de performanta la nivel de business.Suntem specializati in livrarea de traininguri, team building-uri si workshop-uri de wellbeing cu impact la nivelul performantei individuale si organizationale.Suntem prima companie din Romania care a dezvoltat primul program de wellbeing in anul 2010, fiind implicati in proiecte de amploare care reduc stresul in organizatii si aduc starea de bine pe primul plan.Detalii despre companie puteti afla la http://www.dynamichr.ro/