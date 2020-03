Fundatia Globalworth doneaza 200.000 de euro pentru a ajuta in lupta impotriva COVID-19

Materialele achizitionate in urma donatiei vor ajunge la Institutul National "Prof. Matei Bals", cea mai mare institutie medicala pentru boli infectioase si prima pe linie in situatia de urgenta COVID-19.Fondurile substantiale oferite vor ajuta la achizitionarea de materiale de stricta necesitate cum ar fi: ventilatoare medicale destinate terapiei intensive, flacoane de dezinfectant, costume de protectie, ochelari de protectie, masti sanitare de unica folosinta sau manusi de protectie.Ajutorul vine in continuarea campaniei de informare a populatiei desfasurate de Crucea Rosie Romana la nivel national pentru limitarea raspandirii pe teritoriul Romaniei a noului coronavirus, SARS-CoV-2, care declanseaza COVID-19.", a declaratInterventia Fundatiei Globalworth pentru sustinerea eforturilor Crucea Rosie Romana are ca prim obiectiv reducerea efectelor secundare asupra sanatatii si a sistemului social, a mijloacelor de trai si a bunastarii populatiei.Contributia este menita sa promoveze implicarea comunitara eficienta si incurajarea unor schimbari de comportament atat in cadrul comunitatii de business, cat si in afara acesteia.a fost infiintata in 2018 de Globalworth, liderul pietei de cladiri de birouri din Romania si Polonia, si este o entitate non-profit, fiind independenta de activitatile comerciale ale grupului.Fundatia are ca misiune dezvoltarea de proiecte pe trei piloni principali: oameni, locuri si tehnologie.Pornind de la ideea ca viitorul oricarei societati este reprezentat de generatiile tinere, fundatia se concentreaza pe grija pentru oameni, care poate fi sustinuta prin programe de educatie si prin proiecte care le pot imbunatati acestora accesul la servicii medicale de calitate, indiferent de categoria sociala din care fac parte.La fel de importante sunt si initiativele care au ca scop construirea de locuri si dezvoltarea de comunitati urbane in care oamenii se pot intalni, pot interactiona si pot gasi impreuna solutii care ii ajuta pe cei cu nevoi speciale.In completarea acestora, Fundatia Globalworth crede in impactul pozitiv al proiectelor care integreaza tehnologia, precum incubatoarele dedicate tinerilor si sustine finantarea inovatiilor care, printre altele, pot aduce oamenii impreuna.Mai multe informatii sunt disponibile pe site si pe canalele de comunicare Facebook , Instagram si LinkedIn