HOSPICE Casa Sperantei a inaugurat primul centru socio-medical din Romania destinat exclusiv copiilor cu boli incurabile

Centrul socio-medical

Centrul socio-medical HOSPICE de la Adunatii Copaceni, amenajat pe domeniul donat de catre familia Florescu, a fost inaugurat dupa, suma provenita de la sponsorii si donatorii care sustin cauza ingrijirii paliative.Cladirile care existau pe domeniul de la Adunatii Copaceni, inclusiv conacul (cladire de patrimoniu), au intrat intr-un proces complex de renovare si utilare, iar lucrarile au fost finalizate datorita sprijinului oferit cu generozitate de partenerii fundatiei.Amenajat pe un domeniu pitoresc, langa Capitala, centrul va includece va oferi ingrijire paliativa copiilor, spatii pentru activitati educativ-terapeutice destinate copiilor, un adapost dedicat familiilor aflate in situatii limita (6 apartamente sociale), un centru educational, un centru de zi pentru diferite terapii ocupationale, o cladire destinata activitatilor de kinetoterapie, o cladire destinata taberelor de vara, un centru de terapie pentru familii si un centru educational destinat personalului medical.Reprezentantii centrului precizeaza ca, in momentul in care centrul va functiona la capacitate maxima, in fiecare an. De asemenea, se vor organiza 2.000 de sesiuni de evaluare si de terapie, iar cca.", au transmis", a declaratGraham Perolls este cel care, in urma cu 26 de ani, a adus in Romania conceptul de ingrijire paliativa.", a declaratHOSPICE Casa Sperantei isi doreste ca acest centru sa devina in cel mai scurt timp un punct de referinta in ingrijirea paliativa mondiala. Pentru echipamentele medicale, cumparare medicamente si instruire angajatilor, fundatia mai are nevoie de fonduri,Companiile si donatorii individuali care vor sa sprijine acest demers pot gasi informatii suplimentare pe site-ul fundatiei Conacul a fost donat Fundatiei HOSPICE Casa Sperantei de familia Florescu in 2013, cu scopul de a se dezvolta intr-un centru pentru copiii afectati de boli genetice, limitatoare de viata precum distrofia musculara, fibroza chistica sau cancerul.Nu se cunosc arhitectul si proprietarul initial al conacului, dar se estimeaza ca anul constructiei este 1897. Conacul a fost cumparat in 1920 de Richard Soepkez, CEO-ul bancii Marmorosch Blank si senator ales pe listele Partidului National Taranesc. Soepkez isi petrecea verile la conac alaturi de nepotii Radu Niculae Alexandru Richard (n: 1925) si Yvonne (n: 1926) . Yvonne (Sister John The Baptist) a fost prezenta, pe 21 septembrie, la ceremonia de inaugurare a centrului HOSPICE.este un mic conac ce a fost transformat intr-o unitate cu 12 paturi ce ofera suport copiilor care se lupta cu o boala incurabila si familiilor lor. Acestia vor fi internati pentru perioade de ingrijire astfel incat parintii sau apartinatorii lor sa beneficieze de un mic ragaz. Scopul acestei unitati cu paturi este de a le imbunatati conditia fizica, dar si de a se ocupa de problemele psihologice si emotionale.Anexa a fost transformata intr-o unitate de evaluare pentru copiii bolnavi, cu un centru de terapie, o scoala pentru nevoi speciale si o camera senzoriala.Hambarul va gazdui centrul educational atat pentru profesionistii din domeniul sanatatii cat si familii ale caror membri sunt afectati de o boala cu prognostic limitat de viata.Totodata, aici va exista inovatorul centru de terapie Tech House, unde copiii bolnavi vor beneficia de cele mai noi forme de terapie prin tehnologie.Cladirea Capelei a fost prima cladire renovata, devenind in ultimii cinci ani gazda taberelor sociale HOSPICE destinate copiilor bolnavi, rudelor acestora, dar si copiilor care au suferit trauma de a-si pierde o ruda in urma unei boli incurabile.Granarul include 6 unitati de cazare si 2 garsoniere destinate familiilor care au un copil bolnav si care au nevoie urgenta de cazare.HOSPICE Casa Sperantei, organizatie non-profit infiintata in 1992 la Brasov, a introdus conceptul de ingrijire paliativa in Romania. HOSPICE este cea mai mare fundatie din tara care ofera gratuit servicii specializate de acest tip.Organizatia are doua centre cu servicii integrate, in Brasov si Bucuresti, si echipe mobile in Fagaras si Zarnesti, pentru ingrijirea persoanelor diagnosticate cu boli incurabile.HOSPICE a dezvoltat servicii complete de ingrijire paliativa, care sunt oferite in centre de zi, ambulatorii si unitati proprii pentru internare, la domiciliul pacientilor si in spitalele partenere. In cei 26 de ani de existenta, HOSPICE a adus alinare si speranta pentru peste 26.000 de copii si adulti cu boli incurabile.HOSPICE Casa Sperantei dezvolta ingrijirea paliativa la nivel national si international prin informare, prin programe educationale dedicate profesionistilor, pacientilor si comunitatii si prin imbunatatirea legislatiei in materie.Poti sprijini pacientii HOSPICE si cauza ingrijirii paliative cu o donatie Pentru mai multe informatii, accesati www.hospice.ro . Ne gasiti pe Facebook si pe Instagram , iar pe Youtube puteti afla povestea HOSPICE si istoria ingrijirii paliative in Romania.