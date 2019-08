Winterization la Vaslui: #Interviu cu managerul care lupta cu saracia si ajuta familiile nevoiase sa iasa cu bine din iarna

Ce inseamna saracia energetica si cati oameni se confrunta cu aceasta problema in Romania?

Care este schimbarea pe care incercati sa o aduceti situatiei actuale pe termen mediu sau lung?

Cum putem folosi tehnologia pentru a eficientiza termic/energetic o locuinta?

Ce ar trebui sa faca mai bine autoritatile pentru a combate saracia energetica?

Cu acest proiect ati devenit unul dintre semifinalistii acceleratorului de inovatii in domeniul saraciei energetice lansat de Ashoka si Fundatia Schneider Electric. Ce urmeaza acum pentru World Vision Romania? Ce ar insemna pentru voi si pentru Romania sa fiti castigatorii acestei competitii?

Pentru a vedea o schimbare e nevoie insa de o interventie structurata si putini sunt cei dispusi sa se dedice acestei cauze.In acest context, Cristinel Popa, manager de proiect in cadrul fundatiei, vorbestedespre eforturile sale in acest sens, dar si despre cel mai recent program care poarta numele de Winterization (pregatirea pentru iarna - n.red.).Proiectul implica reabilitarea termica a 90 de gospodarii in care locuiesc copii care nu primesc necesarul de caldura pe timp de iarna si a fost inclus de Organizatia Ashoka si Fundatia Schneider Electric intr-un program de mentorat de 4 luni, in care vor invata sa construiasca o strategie pe termen lung a ideii lor inovatoare.Si totusi, efortul sau este doar o farama din ceea ce copiii defavorizati ai Romaniei ar avea nevoie. Potrivit lui Cristinel Popa ar fi de mare ajutor realizarea unor parteneriate public - privat pentru identificarea nevoilor din familiile vulnerabile si implicit a solutiilor pentru interventie.In ruralul romanesc, saracia energetica este complementara unui nivel de trai extrem de scazut.Iar din nefericire portretul celor afectati ne arata familii cu multi copii sau cu adulti bolnavi de afectiuni cronice sau cu dizabilitati, care locuiesc in conditii greu de imaginat, in case cu una sau maxim doua camere cu ajutorul social si alocatiile celor mici ca singura sursa de venit.In anul 2018, Fundatia World Vision Romania a lansat Raportul "Bunastarea copilului din mediul rural" - cercetare (derulata din 2012, la fiecare doi ani) prin care se urmareste construirea unei imagini reale a calitatii vietii copilului din mediul rural romanesc, indicatorii utilizati avand rolul de a identifica principalele schimbari survenite in viata celor mici si factorii determinanti ai acestor modificari.In cadrul cercetarii efectuate au fost cuprinse un numar de 2186 de gospodarii in care traiau 9096 de persoane. 94,9% dintre persoanele intervievate locuiau la casa. Rezultatele studiului au aratat ca media numarului de camere a locuintelor este de 3 iar suprafata de 40 de mp. Aceste cifre scad insa pe masura ce numarul copiilor creste.Mai exact "daca in gospodariile cu 1 copil intalnim o medie de 2,9 camere/locuinta, in cele cu 2 copii aceasta creste la 2,94 camere/locuinta, insa in cele cu 3 copii media scade la 2,71 camere/locuinta, in cele cu 4 copii la 2,6 camere/locuinta." - Raportul "Bunastarea copilului din mediul rural".Referitor la venitul persoanelor care au participat la studiu, s-a observat o dublare a proportiei gospodariilor in care venitul minim garantat constituie sursa de venit in 2018 comparativ cu 2016, de la 7,4% la 15,1%.Chiar daca acest procent este mult mai mic decat cel inregistrat in 2014 (42,4%), el este ingrijorator prin implicatiile pe care le are asupra bunastarii intregii familii. Venitul minim garantat impreuna cu alocatia complementara sunt forme de beneficii sociale adresate familiilor aflate sub pragul saraciei.Analizand gospodariile care au venituri din aceste doua surse se observa ca aproximativ 33% din ele sunt beneficiare de sprijin social. Aceste gospodarii sunt cele care se afla sub pragul de saracie, de cele mai multe ori acest lucru avand efecte asupra educatiei sau sanatatii copiilor.In centrul activitatii si tuturor programelor si proiectelor desfasurate de World Vision Romania este bunastarea copiilor din mediul rural, unul dintre principalele obiective fiind educatia acestora si a familiilor lor.Iar pentru a reusi acest lucru, in judetul Vaslui, de exemplu, prin programe de dezvoltare comunitara (implementate in parteneriat cu autoritatile locale, cadre didactice, medici, Biserica, etc) se incearca pe de o parte ridicarea nivelului de trai a familiilor vulnerabile si pe de alta parte se urmareste - educarea parintilor cu privire la drepturile pe care le au atat ei, ca si adulti, cat copiii lor cu privire la accesarea serviciilor medicale, educationale etc. oferite de stat precum si constientizarea acestora cu privirea la importanta educatiei pentru viitorul copiilor lor si a cresterii acestora intr-un mediu familial sanatos, cu valori morale si lipsit de violenta.Punctual, prin proiectul Winterization, World Vision Romania urmareste sa le ofere celor mai vulnerabile familii din zona in care fundatia, prin biroul Iasi & Vaslui desfasoara programe de dezvoltare comunitara, sansa de a locui in conditii decente si de a-si construi un viitor mai bun.Este vorba despre o interventie integrata care se refera atat la nevoile stringente din gospodarii cat si la educatia profesionala a adultilor, indreptata spre 90 de familii din comuna Rebricea, judetul Vaslui.Daca ne referim exclusiv la interventia din proiectul Winterization, vorbim despre case construite din chirpici in care cu greu se poate crea un confort energetic.De aici si cea mai mare problema cu care se confrunta familiile beneficiare:Vorbim de case improprii (tamplarie veche din lemn, acoperisuri improprii, surse de caldura fara randament termic, etc.) ale unor familii cu venituri reduse incapabile financiar de a investi in reparatii profesioniste.Copiii din familiile beneficiare ale proiectului Winterization sunt clar copii vulnerabili din mai multe puncte de vedere, cauzele fiind atat conditiile de trai cat si saracia. Din cauza frigului, sanatatea lor este mereu in pericol in sezonul rece, iar mediul in care traiesc ii impiedica dea randament la scoala.Solutia identificata a fost de a evalua nevoia fiecarei locuinte si in functie de aceasta de a prelucra interventia.De cele mai multe ori a fost vorba desprePer ansamblu insa, interventia exclusiva pentru imbunatatirea conditiilor de trai este doar o componenta a proiectului Winterization.Si atunci beneficiarii Winterization participa laprezente pe piata muncii din orasele invecinate (Iasi si Vaslui) si care le-ar putea aduce un venit in plus (dulgher, lacatus, etc.).De asemenea, invatarea unei astfel de meserii le ofera o sansa si in comunitatea in care locuiesc deoarece pot lucra ocazional.Finalitatea proiectului nu vizeaza doar cazuri singulare ci si dezvoltarea comunitatii din care fac parte familiile.Asa cum am precizat, majoritatea programelor si proiectelor World Vision Romania sunt implementate cu ajutorul partenerilor locali: autoritati, dar si alti factori de decizie din comunitati.Referitor la combaterea saraciei energetice, si in viitor, sunt necesare parteneriate public - privat pentru identificarea nevoilor din familiile vulnerabile si implicit a solutiilor pentru interventie.Faptul ca proiectul Winterization a fost ales printre semifinalistii acceleratorului de inovatii din domeniul saraciei energetice lansat de Ashoka si Fundatia Schneider Electric ne asigura sanse in plus pentru a gasi cele mai eficiente solutii pentru a extinde si profesionaliza proiectul dupa standarde tehnologice de ultima ora.Adevaratul castig este accesul la expertiza specialistilor in domeniu alaturi de care vom lucra pana in luna noiembrie pentru a dezvolta pentru viitor acea strategia necesara de combatere a saraciei energetice, strategie cu impact asupra familiilor vulnerabile din mediul rural romanesc.