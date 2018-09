Investeste si tu in angajatii tai!

Toamna aceasta va asteapta doua conferinte interesante si extrem de utile

Cine poate beneficia de aceste conferinte?

Ce beneficii pot avea angajatii daca participa la aceste conferinte

angajatele interesate de afaceri si cariera vor primi informatii utile si relevante in cadrul celei de a IX-a editii a conferintei Femei de cariera - LEadership Feminin

vor avea ocazia sa stea fata in fata cu speakeri care le vor aduce informatii utile despre crearea si cresterea unei afaceri si le vor insufla un plus de energie de ambitie

vor putea interactiona si cu alte persoane interesate de cariera si business si vor putea schimba idei cu acestea

pot intra in contact cu potentiali clienti sau parteneri

pot obtine diploma de participare la conferinte

angajatii vor afla informatii relevante de la antreprenorii care au propria afacere sau chiar de la managerii specializati in PR, marketing, SEO si promovare

noile norme GDPR sunt foarte importante si in promovare. Angajatii vor afla informatii despre cum sa conformeze businessul la aceste cerinte

vor fi la curent cu cele mai noi modalitati de a creste si de a promova un brand

ii ajuta sa gaseasca noi idei de promovare si de a contribui la succesul afacerii

