Peste 160 de proiecte au fost inscrise in competitia Romanian CSR Awards 2018

Evenimentul, aflat la cea de-a 6-a editie, este dedicat exclusiv companiilor si fundatiilor corporative din Romania, indiferent de numarul de angajati sau domeniul de activitate.Cele mai multe aplicatii au fost inregistrate la categoria Sustinerea Comunitatii, pe urmatoarele doua locuri situandu-se categoriile Educatie si Mediu.Proiectele inscrie in competitie vor fi evaluate in perioada urmatoare de catre Juriul competitiei. Premierea castigatorilor se va face in cadrul unei Gale de Premiere care va avea loc pe 28 Martie, in Bucuresti.", a declaratPartenerii din acest an ai Galei Romanian CSR Awards sunt companiile: Ursus Breweries, Raiffeisen Bank, Coca-Cola HBC, Petrom, E.ON, KFC, Telus International, Holcim, Aqua Carpatica, CEZ, Telekom si Penny Romania.Partenerii media ai acestei competitii sunt: CSRmedia.ro, CAFEmedia.ro, CSRLeaders.ro, Bussines24, Romania Pozitiva, TheTrends.ro ComunicatedeAfaceri.ro, Ziare.com.Mai multe informatii pot fi gasite pe site-ul dedicat evenimentului www.CSRawards.ro